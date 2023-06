Schlieren Ärger wegen Regierungsprogramm: FDP will wissen, wie viel die farbige Broschüre den Steuerzahler gekostet hat Nachdem seine Partei den Stadtrat bereits scharf für dessen neues Legislaturprogramm kritisiert hat, hakt FDP-Gemeindeparlamentarier Nelson Araya nun nach.

Das Regierungsprogramm nimmt sich ein Vorbild an der UNO-Charta. Bei den bürgerlichen Parteien in Schlieren kam das gar nicht gut an. Im Bild das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. Bild: Peter Foley

Der Unmut über das neue Regierungsprogramm des Schlieremer Stadtrats und die Broschüre, die dieses beschreibt, ist noch nicht verflogen. Nachdem die Bürgerlichen, allen voran die FDP, im Februar die im gleichen Monat vom Stadtrat präsentierten Legislaturziele als zu links, zu verschwenderisch und realitätsfern kritisiert haben, hakt der freisinnige Gemeindeparlamentarier Nelson Araya nun nach.

Hat sich der Stadtrat ein zu teueres Regierungsprogramm geleistet? Diese Frage steht im Zentrum des Vorstosses von Nelson Araya (FDP). Bild: zvg

In einer Kleinen Anfrage möchte er genau wissen, wie viel Geld die Ausarbeitung des Regierungsprogramms 2022 bis 2026 gekostet hat. Ebenfalls fordert er den Stadtrat auf, die dafür aufgewendete Arbeitszeit der Stadtangestellten und allfällige Zusatzkosten etwa für die Miete von Räumlichkeiten zu nennen. Und er will erfahren, ob neben der zur Beratung herangezogenen Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und der Stadtverwaltung auch die lokalen Verbände, zum Beispiel die Wirtschaftskammer, bei der Ausarbeitung ins Boot geholt wurden. «Falls nein: Warum nicht?», schiebt Araya als Frage nach.

Mit welchen Einsparungen will man die Zusatzkosten ausbalancieren?

Weiter möchte Araya in Erfahrung bringen, welche der in der Broschüre genannten Handlungsfelder für den Stadtrat die höchste Priorität haben. Und schliesslich weist Araya darauf hin, dass wohl alle Schwerpunkte des Regierungsprogramms zu Mehrkosten für die Stadt führen. Nun will er wissen, wo der Stadtrat im Gegenzug Einsparungen plant.

Die UNO-Charta kommt in Arayas Anfrage hingegen nicht vor. Der Stadtrat nimmt in seiner Broschüre darauf Bezug und orientiert sich damit in seinem Regierungsprogramm an den Zielen der Vereinten Nationen. In Schlieren wurde das besonders von bürgerlichen Politikern als unnötig und weltfremd aufgenommen.

Im Regierungsprogramm kann der Stadtrat Anfang der aktuellen Amtsperiode sagen, welche Projekte er umsetzen will und welche Probleme anzupacken sind. Gleichzeitig ist das Programm ein Kontrollinstrument für Bevölkerung und Politik. So kann man am Ende der Legislatur auf die im Programm gesteckten Ziele hinweisen und beurteilen, ob der Stadtrat die gemachten Versprechungen erfüllt und seine Ziele erreicht hat.