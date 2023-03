Schlieren 90 statt 60 km/h: Die Stadtpolizei Schlieren kontrolliert Vom 25. Januar bis am 15. Februar hat die Stadtpolizei Schlieren an der Wiesenstrasse 8 die Geschwindigkeit gemessen.

In den 21 Tagen wurden 249 Übertretungen festgestellt. (Symbolbild) Kantonspolizei St. Gallen

Die Stadtpolizei Schlieren führte vom 25. Januar bis am 15. Februar an der Wiesenstrasse 8 Geschwindigkeitskontrollen durch. Auf diesem Abschnitt gilt Tempo 30.

Das Resultat: Von den rund 27000 gemessenen Fahrzeugen stellte die Polizei 249 Übertretungen fest. Die höchste davon betrug 53 km/h, also 23 km/h zu schnell. Weitere Kontrollen wurden vom 20. bis 24. Januar durch die Kantonspolizei an der Bernstrasse durchgeführt. Auf der 60er-Strecke massen die Beamten knapp 49000 Fahrzeuge und stellten 353 Übertretungen fest. Die höchste betrug hier 90 km/h, der Fahrzeuglenker oder die Fahrzeuglenkerin befand sich also 30 km/h über der zugelassenen Limite. (liz)