Schlieren 3845 Unterschriften haben die Schrebergärtner vom Betschenrohr gegen das Projekt «Lebendige Limmat» gesammelt Die Kleingärtner wollen nächste Woche ihre Petition gegen die Limmat-Revitalisierung dem Schlieremer Stadtpräsidenten überreichen.

Die Limmat ist heute künstlich begradigt und soll nun breiter und natürlicher werden. Platz machen dafür müssen unter anderem Schlieremer Schrebergärten (rechts im Bild). Drohnenbild: Severin Bigler

Der Schlieremer Familiengartenverein Betschenrohr muss über die Hälfte seiner Fläche aufgeben, weil der Kanton die Limmat zwischen der Autobahnbrücke bei Oberengstringen und der Überlandstrassenbrücke beim Schützenhaus Unterengstringen naturnah gestalten will. Das Limmat-Projekt lässt zusammen mit dem neuen Schlieremer Gartenarealkonzept bei den Betschenrohr-Gärtnern die Wogen hochgehen.

Vor diesem Hintergrund hat der Verein die Petition «für den Erhalt des Betschenrohrs mit seinem traditionellen Kleingartenareal» lanciert. Die Generalversammlung des Vereins gab dafür im Januar 2023 grünes Licht.

Übergabe der Petition am 13. April um 14 Uhr

3845 Personen hätten die Petition unterschrieben, teilt nun Vereinspräsident Erwin Trindler mit. Die Unterschriften will der Verein am nächsten Donnerstag, 13. April, um 14 Uhr an Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) übergeben, heisst es in der Mitteilung. Man werde sich zwischen 13.15 und 13.30 Uhr beim Stadtplatz besammeln. Danach finde die Übergabe der Petition beim Stadthaus statt.

Ihm wollen die Schrebergärtner die Petition überreichen: Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP). Bild: zvg

Die Kritik am Limmat-Projekt lässt den Kanton nicht kalt. Die Baudirektion von Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) hat nämlich kürzlich die Website zum Projekt «Lebendige Limmat» überarbeitet beziehungsweise ergänzt. «Wir erklären nun noch genauer, wieso es unerlässlich ist, die Limmat im Bereich Betschenrohr grosszügig aufzuweiten», teilt hierzu ein Baudirektionssprecher mit. So wird auf der Website etwa erklärt, dass die Limmat-Kanalisierung vor über 100 Jahren ein «ökologischer Kahlschlag» gewesen sei. Diesen will der Kanton rückgängig machen.

Die Limmat soll «wieder ein vielfältiger und artenreicher Naturraum» werden, damit sich viele Fische, Vögel, Amphibien und Pionierpflanzen wieder heimisch fühlen – zum Beispiel Äschen, Eisvögel, Kleine Schillerfalter und Schwertlilien.