Schlieren 31 Steinhocker, 8 Bäume und 1 Kiosk: Das baut die SBB aktuell beim Bahnhof Schlieren Die SBB bauen ihren Teil der Schlieremer Begegnungszone. Der gläserne Kioskpavillon steht bereits. Die restlichen Bautätigkeiten sollen bis im Mai dieses Jahres beendet sein.

Der neue Kiosk steht bereits und soll am 19. Mai seine Tore öffnen. Soraya Sägesser

In den frühen Morgenstunden pendeln viele Menschen über den Bahnhof Schlieren zu ihren Arbeitsorten. Andere starten direkt am Bahnhof in ihren Arbeitsalltag. Ein Bauarbeiter sitzt auf einem Metallgerüst und arbeitet am oberen Türrahmen eines zylinderförmigen Gebäudes. Kaum einen Meter daneben steht ein weiterer Bauarbeiter auf der Leiter und assistiert ihm. Rot-weiss gestreifte Absperrlatten vor einem Gitter umrahmen die beiden Arbeiter und die Hülle des Neubaus.

Im August 2022 startete die SBB mit den Bauarbeiten des ersten Teils der Begegnungszone beim Schlieremer Bahnhof, den die Bevölkerung im März 2021 an der Urne genehmigt hatte. Nun, ein halbes Jahr nach dem Baubeginn, steht bereits ein neues Gebäude vor dem Bahnhof und gegenüber der Pizzeria Corona. Darin wird ein Kioskpavillon entstehen. Meterhohe Glasscheiben hüllen den neuen Kiosk ein und spiegeln die Morgensonne in Schlieren.

Der Pavillon sei ein Unikat und aus architektonischen Gründen gewählt worden, sagt SBB-Mediensprecherin Sabrina Schellenberg auf Anfrage. «Die Form fügt sich zwischen den Bäumen in die Platzgestaltung ein, ohne die bestehende und historische Bausubstanz oder wichtige Sichtbezüge zum Bahnhofgebäude und zur Unterführung hin zu konkurrieren.»

So könnte das Bahnhofsgebiet in Schlieren bald aussehen. Der Kioskpavillon auf der rechten Seite wird derzeit gebaut. Visualisierung: zvg/Stadt Schlieren

Mit dem Pavillon kehrt der K-Kiosk zurück an den Bahnhof

Der K-Kiosk am Bahnhof Schlieren ist seit Ende Juli 2022 geschlossen. Doch die bekannte Marke des Kioskkonzerns Valora wird auch künftig wieder am Schlieremer Bahnhof vertreten sein. Wie Schellenberg sagt, werde im neuen Pavillon wieder ein K-Kiosk von Valora betrieben. Die Firma bestätigt dies auf Anfrage. Die Eröffnung soll laut Valora-Mediensprecher Martin Zehnder am 19. Mai über die Bühne gehen. Der neue Kioskpavillon hat eine rund 45 Quadratmeter grosse Verkaufsfläche und soll gemäss SBB künftig an 365 Tagen im Jahr offen sein.

Der Kiosk ist nicht die einzige Veränderung rund um den Bahnhof Schlieren. So will die SBB 31 Steinhocker vor dem Bahnhofgebäude anbringen. Ab Ende Mai soll auch ein neues Wasserbecken entstehen und ein Trinkbrunnen auf dem Bahnhofplatz plätschern. Das Areal soll zudem grüner werden. Die SBB pflanzen acht Bäume rund um den neuen Kiosk. Weitere Bäume folgen im zweiten Bauschritt der Begegnungszone, der von der Stadt Schlieren verantwortet wird.

In diese Betonkreise sollen Bäume gepflanzt werden. Soraya Sägesser

Neben den Bäumen sollen auch das Kinderkarussell beim Bahnhof saniert, eine neue Veloabstellanlage mit rund 60 gedeckten Plätzen gebaut und drei Kurzzeitparkplätze erstellt werden, so die SBB-Mediensprecherin weiter. Die Aufwertung des Bahnhofareals kostet die SBB rund 3,5 Millionen Franken. Die Bautätigkeiten dauern voraussichtlich bis Ende Mai 2023, ehe anschliessend die Stadt mit ihren Bauarbeiten für die Begegnungszone startet.

Die Stadt führt eine Tempo-20-Zone ein

Aufgrund der vom Volk bewilligten Begegnungszone soll künftig auf der Güterstrasse zwischen der westlichen Personenunterführung und der Einmündung in die Grabenstrasse Tempo 20 gelten. Zudem stehen den Autofahrerinnen und Autofahrern in Zukunft fünf Parkplätze weniger zur Verfügung. In dieser Begegnungszone pflanzt die Stadt im kommenden Frühjahr 44 Bäume und vergrössert den Raum von Aussenbereichen der Restaurants. Das Projekt der Stadt kostet 2,35 Millionen Franken.