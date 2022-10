Schlieren 110’000 Franken für neue Bushaltekante: Haltestelle Meuchwis wird neu in beide Richtungen bedient Die Einführung der Limmattalbahn per 11. Dezember hat Auswirkungen auf die Schlieremer Bushaltestelle beim Bauhaus.

Beim Bauhaus wird eine neue Haltekante für den Bus erstellt. Aufgenommen am 27. April 2022. Lydia Lippuner

Der Schlieremer Stadtrat hat rund 112’000 Franken für den Bau einer zweiten Bushaltekante bei der Bushaltestelle Meuchwis beim Bauhaus im Industriequartier bewilligt. Eine Haltestelle gibt es dort bereits. Bis jetzt hatte diese von der Buslinie 307 genutzte Station aber nur die Funktion einer Endhaltestelle, wo der Bus wenden konnte, um anschliessend wieder zurück zum Bahnhof Altstetten Nord zu fahren. Es war deshalb auch keine Haltestelle für die Gegenrichtung notwendig.

Mit der Einführung der Limmattalbahn per 11. Dezember wird die Haltestelle Meuchwis aber nicht mehr von der Linie 307, sondern von der neuen Linie 317 bedient. Diese verkehrt zwischen Schlieren Zentrum über Brandstrasse, Meuchwis, Bahnhof Glanzenberg nach Urdorf – und wieder zurück.

Zweiwöchige Bauzeit geplant

Das heisst also, dass die Haltestelle Meuchwis neu zur Durchgangsstation und damit in beide Richtungen bedient wird. Das erfordert wiederum eine zweite Haltstelle auf der nördlichen Strassenseite gegenüber der bestehenden. Derweil wird die Buslinie 307 bald nur noch die Strecke von Schlieren Zentrum via Bernstrasse und Werdhölzli nach Bahnhof Altstetten Nord bedienen.

Die Linie 307 auf der Engstringerbrücke beim Bahnhof Schlieren. Aufgenommen am 6. Juli 2016. Alex Rudolf

Das Projekt bedingt eine leichte Anpassung der bestehenden Belagsfläche. Die Haltekante wird mit erhöhten Randsteinen barrierefrei gebaut sowie mit einem Abfallkübel, einer VBZ-Informationstafel und behindertengerechter Markierung versehen, wie aus dem entsprechenden Beschluss des Stadtrats hervorgeht. Die Arbeiten sollen Ende Oktober, noch vor dem Fahrplanwechsel 2022, erfolgen. Die Bauzeit beträgt zwei Wochen. Die Investition für den Bau ist im Budget 2022 der Stadt Schlieren mit einem Betrag von 125’000 Franken eingestellt. Im ersten Jahr nach Inbetriebnahme fallen Kapitalfolgekosten von 3220 Franken an.