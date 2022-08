Schlieren 1. August in Schlieren: Marc Folini will die Schlieremer als Team sehen Der Gemeindeparlamentspräsident forderte in seiner Festrede mehr Bereitschaft zum Dialog.

Die Schlieremer sollen sich der Veränderung nicht verweigern, sondern das Positive darin suchen. Sie sollten sich als Teil der Demokratie begreifen und den Dialog mit den Politikern suchen, statt sie nur zu kritisieren. Denn schliesslich seien Volksvertreter und Volk füreinander da und müssten zusammenarbeiten: «Wir sind stärker miteinander als gegeneinander. Wir alle spielen im Team Schlieren.»

So kann man die 1. August-Botschaft zusammenfassen, die der am 14. März neu gewählte Gemeindeparlamentspräsident Marc Folini (GLP) am frühen Montagnachmittag im Festzelt auf der Pischte 52 unter die Leute bringen wollte.

Veränderung nicht aus dem Weg gehen

Zum Stichwort Veränderung hatte Folini einiges zu sagen: Das Erreichen der 20'000-Einwohner-Marke der Stadt Schlieren und die vielen grossen Bauprojekte, die fast schon im Jahrestakt umgesetzt würden, könnten auf den ersten Blick abschreckend wirken, sagte er. Folini ermutigte seine Zuhörer aber auch dazu, die vielen positiven Erscheinungen zu sehen, die die Veränderung mit sich bringe.

So zum Beispiel sei die Stadt jüngst im Bilanz-Städteranking vom Platz 20 auf Platz 19 geklettert und biete inzwischen so viele Arbeitsplätze an, wie sie Einwohner zähle. Darum ermunterte Folini die Versammelten dazu, die Zukunft der Stadt aktiv mitzugestalten, allerdings geleitet von einem Grundvertrauen statt einem Grundmisstrauen. Damit übergab er wieder der Buuremusig Schlieren und den Wirten von der Kurvebeiz Schliere.