Schlierefäscht Wieso Soulsängerin Caroline Chevin besonders gerne an Stadtfesten auftritt Caroline Chevins Lieder laden zum Tanzen ein. Mit ihrer Musik möchte die Luzerner Sängerin das Publikum in Schlieren auf eine klangvolle Reise mitnehmen.

Mit voller Kraft voraus: Caroline Chevin auf ihrer «Note to Self»-Tour. Bild: zvg

Man sieht oder hört Caroline Chevin kaum an, dass sie vor fünf Jahren einen schlimmen Schicksalsschlag erlitten hat. Ihr Ehemann, der neuseeländische Moderator Greg Boyed, verstarb 2018 im Alter von 48 Jahren. Die beiden hatten sich 2014 während eines Roadtrips kennen gelernt und Chevin war anschliessend zu ihm nach Neuseeland gezogen. Nach seinem Tod kehrte sie wieder zurück nach Weggis, wo sie aufgewachsen war.

Der gemeinsame Sohn Kian hat Chevin die Kraft verliehen, um auch in schweren Zeiten aufzustehen und weiterzumachen. Zudem half ihr die Musik, insbesondere das Liederschreiben, wieder Boden unter den Füssen zu finden. «Für mich ist die Musik eine Art Therapie», sagt sie. Die wiedergefundene Lebensfreude zeigt sie nun am 6. September an ihrem Auftritt am Schlierefäscht.

Sie hat ihre Lebensfreude wiedergefunden: Hier ist Caroline Chevin am H2U Festival in Uster zu sehen. Bild: zvg

Feel-Good-Vibes gehören zum Repertoire von Caroline Chevin. Die Luzerner Soulsängerin tritt am Fest um 21 Uhr auf der Bühne «Live im Park» auf. «Macht euch bereit und legt die Tanzschuhe an, denn auf euch wartet eine geballte Ladung Power», sagt sie. Auftreten wird sie mit ihrer achtköpfigen Band.

Chevin freut sich schon aufs Schlierefäscht. «Was mich an Stadtfesten immer erfreut und fasziniert, ist, dass Jung und Alt zusammen feiern», sagt sie. Entsprechend erhofft sie sich, dass sich die Gäste öffnen und von ihrer Musik in den Bann ziehen lassen werden.

«Von Herz zu Herz»

Am Schlierefäscht wird Chevin Lieder Songs aus ihren fünf Alben zum Besten geben. Fans dürfen sich auf Hits wie «Hey world» oder «Back in the days» freuen, wie Chevin verrät. Sie möchte die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihrer Musik auf eine Reise mitnehmen. «Meine Lieder gehen in die Tiefe. Sie sollen von meinem Herzen in das der Menschen fliessen – quasi von Herz zu Herz», sagt sie. Selber beschreibt sie ihren Stil als «soulful».

«Hey World» ist einer der Hits von Caroline Chevin. Video: Youtube/Caroline Chevin

Chevin liebt sowohl die kleinen Konzerte, bei denen sie dem Publikum nahe ist, als auch Festivals mit Tausenden von Zuhörerinnen und Zuhörern. Eines ihrer Highlights sei ihr Auftritt am Montreux Jazz Festival gewesen. Doch sie möchte jedes Konzert zu einem besonderen machen. «Auf unserer Bühne ist immer die Party los», sagt sie dazu.

Schon als Kind sei sie gerne im Rampenlicht gestanden, sagt Chevin. Ihre Eltern besassen in der Luzerner Gemeinde Weggis ein Hotel, in dem sie oft vor den Gästen auftrat. «Ich habe mit der Bürste als Mikrofon gesungen und getanzt, fast bevor ich laufen und reden konnte», sagt sie.

Angefangen hat ihre musikalische Karriere im Alter von 17 Jahren, als sie ihre erste Band gründete. Sie sang sich durch verschiedene Genres wie Rock, Pop, Soul, Blues und den elektronischen Stil Jungle. Zudem trat sie auch in Musicals auf. «Manchmal arbeitete ich mit neun Bands gleichzeitig zusammen», sagt die heute 48-jährige Chevin. Letztes Jahr trat sie zudem bei der Sendung «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» von 3+ auf.

«Für mich zählen die glücklichen Gesichter»

Chevin absolvierte eine KV-Lehre bei der Luzerner Kantonalbank und arbeitete dort, bevor sie 2002 alles auf die Karte Musik setzte. Zum nationalen Durchbruch verhalf ihr auch die Hauptrolle im Musical «Ewigi Liebi» sowie 2008 ihr erstes Album namens «Feel real», mit dem sie ihre Solo-Karriere startete.

2011 wurde Chevin bei den Swiss Music Awards zum «Best Breaking Act» gekürt. «Für mich war das eine riesige Ehre und ein Meilenstein in meiner Karriere», sagt Chevin. «Aber ich sammle keine Auszeichnungen. In erster Linie zählen für mich die zufriedenen Gesichter meiner Zuhörer.» Nun hofft sie, dass sie auch am Schlierefäscht für viele zufriedene Gesichter sorgen wird. Übung hat sie: Seit April 2022 ist die 48-Jährige mit ihrer Band in der Schweiz auf Tour mit dem letztes Jahr erschienenen Album «Note to Self».