Schlierefäscht «Man fällt nun ein wenig in ein Loch»: Sabrina Berri ist zufrieden und spricht über das nächste Schlierefäscht Die Chefin des Organisationskomitees zieht eine positive Festbilanz. Die nächste Ausgabe könnte in vier oder fünf Jahren stattfinden – sicher ist aber noch nichts.

Wie geht es Ihnen heute nach zehn Tagen festen und zwei Jahren Planung?

Sabrina Berri: Sehr gut, wir sind alle sehr zufrieden mit dem Fest und auch ein bisschen müde. Man fällt nun ein wenig in ein Loch, wenn es vorbei ist, aber im positiven Sinn: Die zehn Tage waren wirklich mega.

Wie erholen Sie sich jetzt vom Fest?

Ich mache zuerst noch den Abbau und dann sicher zwei oder drei Tage Ferien.

Hatten Sie ein persönliches Fest-Highlight?

Ich glaube, mein persönliches Highlight war, dass sich so viele Besucher bei uns bedankten. Und dass man zum Teil für 100 Meter Weg eine halbe Stunde brauchte, weil man so viele Leute aus alten Zeiten wieder einmal traf.

Hatten Sie einen Lieblingsort am Fest?

Ja, kurz vor dem Heimgehen tranken wir jeweils noch ein letztes Glas Wein, meist in der Schliermer Bar. Das hat sich am ersten Tag so ergeben und wir zogen es durch bis zum Schluss.

Ihre allgemeine Festbilanz fällt also positiv aus?

Sehr positiv. Wir haben die 100’000 Besucher, die wir uns zum Ziel gesetzt hatten, wahrscheinlich überschritten. Sicherheitstechnisch gab es sozusagen keine Vorfälle, es war alles im Rahmen. Es gab nur zwei oder drei kleine Zwischenfälle mit angetrunkenen Personen, die vom Gelände weggewiesen werden mussten. Alles in allem verliefen die zehn Tage sehr friedlich.

Sabrina Berri kann sich vorstellen, noch ein Schlierefäscht zu organisieren. Bild: Andrea Zahler

Gab es einen Programmpunkt, der Sie überrascht hat?

Ja, es gab Coverbands, die überraschend gut waren und auch sehr gut ankamen. Der Bligg-Auftritt mit so vielen Leuten und so einer friedlichen Stimmung war natürlich fast nicht zu toppen. Toll war auch, dass die beiden Schulhäuser einen Auftritt hatten. Das war für die Zuschauer und den typischen Dorffestcharakter fantastisch. Auch die Fähnlein, die die Schüler gebastelt hatten, waren ein Highlight und wurden oft fotografiert.

Haben Sie eine Festanekdote zu erzählen?

Schön war, wenn sich Künstler bedankten, dass sie hier spielen durften, und sagten, dass sie gerne gekommen seien. Berührende Momente gab es am letzten Abend, als sich einige Besucher, vor allem ältere Leute, bei uns für das Fest bedankten. Lustig war auch, die Fähnlein aufzuhängen. Es machte Spass Hebebühne zu fahren und ich genoss es, einmal ganz andere Dinge zu tun als im Alltag.

Das nächste Schlierefäscht steht ja wahrscheinlich 2027 an?

Nicht zwingend. Wir überlegen uns, ob es in vier oder in fünf Jahren stattfinden soll, weil die Stadt Schlieren in fünf Jahren das 1200-Jahre-Jubiläum feiert. Es hat aber noch überhaupt keine Diskussion stattgefunden, ob man diesen Anlass mit dem nächsten Schlierefäscht zusammenlegen möchte.

Wann würden die Planungsarbeiten dafür beginnen?

Ich nehme an, dass wir bis Mitte 2024 im Minimum entscheiden müssen, ob es ein Fest gibt und in welchem Jahr. Das ist von ganz vielen Faktoren abhängig: Das neue Alterszentrum wird gebaut und was mit der Pischte 52 und der grünen Mitte bis dann passiert, ist noch unklar. Es wird eine Herausforderung, allenfalls ein weiteres Fest zu planen, und es wird sicher in einem anderen Rahmen stattfinden als bisher.

Würden Sie noch einmal ein Schlierefäscht organisieren?

Ich glaube, ich würde es noch einmal machen. Es kommt ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an. Es war eine sehr coole Zeit, generell bin ich nicht abgeneigt.

Gab es am Fest Pannen oder Dinge, die besser hätten laufen können?

Der Aufbau hätte sicher besser laufen können, der war ein bisschen gedrängt. Er war zwar sehr gut geplant, aber der Aufbau ist immer ein bisschen chaotisch und das Riesenrad kam ein oder zwei Tage zu spät, da mussten wir etwas umorganisieren. Was man in Zukunft vielleicht diskutieren muss, sind die Lärmemissionen. An der Musik störte sich niemand, eher am Bass.

Was sagen Sie zu den Lärmbeschwerden?

Wir entschuldigen uns natürlich, müssen aber auch sehen, dass der Zuspruch viel grösser war als die Menge der Lärmklagen. Für zehn Festtage hielten sich diese in Grenzen. Das Thema kommt aber sicher in den Schlussbericht.

Was erhielten Sie für Rückmeldungen zum Programm, war es nicht zu ähnlich wie letztes Mal?

Es wurde sehr geschätzt, dass das ganze Programm gratis und so vielfältig war. Einige Leute fanden, dass auf den Bühnen mehr hätte laufen können. Allerdings sind wir ein Dorffest, wo gewisse Dinge wie die Schulauftritte dazugehören, kein Openair. Zudem haben wir ein Budget und wollten auch keine Dauerbeschallung.