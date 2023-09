Schlierefäscht Letzter Auftritt mit seiner Band: Für Adrian Stern endet am Schlierefäscht eine Ära Der 48-jährige Mundartsänger aus Baden sorgte am Montagabend für heitere Stimmung am Schlierefäscht. Spätestens bei seinem Hit «Nr. 1» tanzte und sang das Publikum.

5 Bilder 5 Bilder Mundartsänger Adrian Stern brachte am Montagabend heitere Stimmung ans Schlierefäscht. Bild: Andrea Zahler

Es wird laut, als Adrian Stern am Montagabend pünktlich um 21 Uhr am Schlierefäscht auf die Hauptbühne Live im Park tritt und den ersten Song «Meer schaffed das» anstimmt. Passend dazu läuft im Hintergrund ruhiges Meeresrauschen. Danach begrüsst der Mundartsänger die zahlreich erschienenen Konzertbesucher: «Hallo miteinander, ich bin Adrian Stern, komme aus dem fernen Baden, und freue mich riesig, heute hier in Schlieren für euch Musik machen zu dürfen», sagt er und erhält dafür tosenden Applaus.

«Ich bin aber nur der Stern und das hier ist meine Band, das Universum», fügt er hinzu. Vielleicht hebt er dieses Detail so hervor, weil es für ihn und seine vierköpfige Band der letzte gemeinsame Auftritt ist. Danach versucht sich Stern als Solomusiker.

Nach dem zweiten Song «S’Blaue vom Himmel» heizt er dem Publikum richtig ein und spielt mit «Nr. 1» einen seiner grössten Hits. «Dieses Lied gehört längst nicht mehr mir allein – es gehört euch allen. Widmet diese Zeilen euren Liebsten», sagt er. Bereits ab der ersten Strophe klatschen die Leute im Takt, bewegen sich zur Musik und singen lauthals mit: «Egal was d Zuekunft alles bringt, egal was abverheit und was glingt, ich will nur dich, und dass du weisch, du bisch immer mini Nummer Eis.»

Es sei eine Seltenheit, dass er an einem Montagabend auftrete, verrät Stern den Zuschauern. Denn normalerweise sei der Montag der Tag, an dem alle Mails beantwortet werden müssten, die sich unter der Woche angestaut hätten. Damit die Stimmung nicht kippt, wechselt der 48-jährige Sänger schnell wieder das Thema. «Wow, was für ein schönes Fest, das ihr hier in Schlieren habt. Und noch dazu das beste Wetter, was will man mehr?», ruft er in die Menge und stimmt anschliessend «Dalmatiner Vollmondnacht» an.