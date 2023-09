Schlierefäscht Tanzplatz zieht selbst am Montagabend ein paar Leute an Die Kreuzung vor dem Schlieremer Stadthaus verwandelt sich abends in eine Tanzfläche. Die Open-Air-Disco ist selbst unter der Woche beliebt, wie ein Besuch zeigt.

Während des Schlierefäscht kann jeden Abend auf dem Platz vor der Stadthausbühne getanzt werden. Bild: Andrea Zahler (4. 5. 2023)

Am Schlierefäscht kann man nicht nur Zuckerwatte schlecken, Riesenrad fahren oder Bligg und Co. lauschen, sondern auch tanzen. Genau dafür haben die Organisatoren die Kreuzung vor dem Stadthaus zum Dancefloor erklärt. Hier kann man noch bis und mit Freitag jeden Abend das Tanzbein schwingen. Und wer sich nicht getraut, in der Öffentlichkeit sein Rhythmusgefühl zu demonstrieren, kann sich etwas anonymer in eine Tanzgruppe einreihen. Die Tanzschule Dancer’s World mit Standorten in Dietikon und Muri veranstaltet nämlich an jedem Abend Workshops. Auf dem Programm stehen unter anderem Discofox, Bachata oder Wiener Walzer.

Ein Eindruck, wie ein Tanzabend der «Dancer’s World» aussehen kann. Diese Aufnahme entstand am Samstagabend auf der Stadthausbühne. Video: zvg

Am Montagabend war Linedance an der Reihe. Und wie sich zeigte, stiess das Angebot auf Interesse. Zwischenzeitlich tanzten fast 20 Personen auf den Betonplatten vor der Stadthausbühne. Sie stellten sich hinter Tanzlehrerin Françoise Hauri und folgten deren Instruktionen, die sie ins Mikrofon sprach: «Schritt, Kick, Tap.» Zuerst auf die eine, dann auf die andere Seite, dann eine Vierteldrehung und nach vorn, dann wieder eine Drehung und zurück.

Sie wippen mit der Dose zum Italo-Sound von DJ Kay

Die Trockenübung ohne Musik ging schon mal ganz gut. Also das ganze nochmals wiederholen, aber dieses Mal mit Musik. DJ Kay lässt italienische Rocksongs laufen. Zuerst langsamere und dann immer schnellere. Und während die Tanzfreudigen die Choreografie immer besser beherrschen, klingt um sie herum das Schlierefäscht langsam aus. Die letzten noch offenen Stände schliessen ihre Läden, Musiker rollen ihre Instrumentenkoffer auf der Freiestrasse an den Tänzern vorbei, Passanten kommen und gehen, bleiben kurz stehen, wippen mit den Hüften und schlürfen an ihrer Bierdose.

Am Samstagabend hat «Dancer’s World» eine Line-Dance-Vorstellung auf der Stadthausbühne des Schlierefäscht gezeigt. Video: zvg

Die Tänzerinnen – die Männer kann man an einer Hand abzählen – lassen sich von der Aufbruchstimmung und den Zuschauern nicht aus dem Konzept bringen. Sie folgen weiter der Choreografie und lachen, wenn ihnen einmal ein Schritt misslingt. Auch stossen immer wieder Leute dazu und nehmen den Platz in der Gruppe ein, der von anderen freigelassen wurde. «Linedance sieht nur locker aus, es ist aber sehr anstrengend», sagt Hauri.

Die Tanzlehrerin ist mit dem Ausgang des Abends zufrieden. Für einen Montagabend habe der Anlass genügend Leute angezogen: «Ich dachte zuerst: Da kommt kein Mensch.» Und nun seien die Leute so begeistert gewesen, dass man den Kurs auch noch etwas weiter in den Abend hätte hinausstrecken können, wie sie findet. Dafür aber bekamen nun die spontan eingestellten Tänzerinnen und Tänzer ihre Parkett. Bevor die Lichter endgültig gelöscht wurden, liefen immer wieder Tanzpaare auf dem Beton auf und drehten ihre Pirouetten.