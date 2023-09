Schlierefäscht Angetroffen am Schlierefäscht: «Das Wasserspiel mit Musik ist wie ein Magnet» Wili Bolleter aus Dietikon gibt einen ­Insider-Tipp zum Schlierefäscht und erklärt, worauf er sich besonders freut.

«Mich stören die Massen nicht. Ich glaube, es gibt noch immer einen Nachholbedarf», sagt Wili Bolleter aus Dietikon. Josefine Zürcher

Was bringt Sie ans Schlierefäscht?

Wili Bolleter: Das Fest hat eine überschaubare Grösse und ist grossartig organisiert. So sind zum Beispiel alle Stände in der Broschüre mit Name und Nummer verzeichnet. Auch fehlen bei anderen Festen oftmals die Sitzmöglichkeiten, hier hingegen habe ich mich vorhin am Paella-Stand auf den bequemen Sitzen direkt pudelwohl gefühlt. Dass Leute zusammenkommen und sich lokal engagieren, freut mich auch sehr. Weil das Schlierefäscht durch seine Überschaubarkeit weniger anonym als die Badenfahrt ist, rücken dabei die Menschen in den Vordergrund. Dabei soll das lokale Flair aber nicht davon ablenken, dass das Schlierefäscht für alle ist. Es steht keine politische Partei im Vordergrund, sondern es ist ein Fest für jeden und jede.

Haben Sie als erfahrener Schlierefäscht-Besucher ­Insider-Tipps?

Meine wichtigste Empfehlung ist, mit dem ÖV anzureisen. Man steigt bei der Haltestelle Schlieren Geissweid aus und schon ist man mitten im Fest. Dank der Limmattalbahn ist Schlieren einfach erreichbar.

Was ist ihr persönliches Highlight?

Das Wasserspiel mit Musik ist wie ein Magnet. Es ist gut organisiert und komponiert. Ich glaube, da steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht. Das ist für mich seit Jahren die grösste Attraktion.

Sie sind schon sehr früh hier am Freitagabend. Befürchten Sie, dass es später zu viele Menschen haben wird?

Mich stören die Massen nicht. Ich glaube, es gibt noch immer einen Nachholbedarf. Die Menschen wollen feiern und in der Nähe gibt es heute nichts Vergleichbares zum Schlierefäscht.