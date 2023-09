Schlieren Schlieren beschliesst Netto-Null-Strategie bis 2040

Der Schlieremer Stadtrat will mit rund dreissig Massnahmen die Klimaneutralität bis ins Jahr 2040 erreichen. Der Stadtrat und Ressortvorsteher Werke Beat Kilchenmann (SVP) verrät, wieso die Vorbildrolle der Stadt so wichtig ist und warum sich die Investitionen in diese Strategie aus seiner Sicht lohnen.