Schiessen Franz Schöpfer jubelt doppelt: Er ist gleich zweifacher Schweizer Meister im Schiessen Der 58-jährige Rudolfstetter gewann im Einzel und mit den Sportschützen Schlieren im Gruppenwettkampf. Vor zwei Jahren schrammten die Limmattaler noch knapp am Titel vorbei.

Zuoberst auf dem Treppchen: Franz Schöpfer mit Goldmedaille und Glasplatte. zvg

Eine Erfolgsmeldung gibt es von den Schlieremer Sportschützen. Am vergangenen Wochenende sicherten sie sich an der Schweizer Meisterschaft in Bern im Auflageschiessen Gewehr 10 Meter den Titel. Mit dem Bestresultat, nämlich 941,0 Punkten, liessen die treffsicheren Limmattaler in der Kategorie Veteranen und Seniorenveteranen alle anderen hinter sich zurück. Auf den weiteren Rängen folgten die Berner Vertretungen aus Guggisberg und Burgdorf. Einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Gruppe aus dem Limmattal hatte Franz Schöpfer. Der 58-Jährige aus Rudolfstetten hatte bereits zuvor im Einzel im Auflageschiessen Gewehr 10 Meter bei den Senioren obenaus geschwungen.

«Es war ein grandioser Tag gewesen», meldet Schöpfer aus seinen Ferien im sonnigen Zermatt. Vor zwei Jahren erreichte er mit den Schlieremern ebenfalls einen Spitzenplatz an der Schweizer Meisterschaft, damals gabs die Silbermedaille. Apropos: Neben der Goldmedaille erhielt Schöpfer eine wunderbare Glasplatte überreicht.

Freute sich für ihren Schatz: Schöpfers Lebenspartnerin Gabriela Zürcher. zvg

Schöpfer frönt bereits seit seiner Kindheit dem Schiesssport. «Angefangen habe ich im Alter von 12 Jahren», sagt er, «mein Vater war ein sehr guter Schütze. Er hat mich damals zum Schiessen gebracht.» Bis vor rund drei Jahren präsidierte Schöpfer junior während 12 Jahren den Bezirksschützenverband Zürich.