In den letzten Zügen von Freys Präsidentschaft wechselte das Parlament Anfang Februar seine Heimat und zog vom Salmensaal im Stadtzentrum Richtung Westen in die Aula des Schulhauses Reitmen, wo es am Montag zum dritten Mal tagen wird. «Zwar haben wir ein bissen weniger Platz in der Reitmen-Aula, aber das Parlament kann seine Sitzungen gut abhalten», so Frey. Auch hier wäre es wünschenswert, wenn die Temperaturen noch ein wenig höher wären, wie Frey von mehreren Seiten vernommen hat. Ein Umstand, der auch im Salmensaal stets kritisiert wurde.

Wachstum konsolidieren

Während eines Jahres durfte Frey nicht an Abstimmungen teilnehmen, hätte lediglich bei einem gleich vielen Ja- und Nein-Stimmen Stichentscheide fällen dürfen. Ab Montag sitzt er wieder bei seiner FDP-Fraktion und darf bei den Vorlagen mitbestimmen. Zudem stellt er sich für ein Mandat in der Geschäftsprüfungskommission zur Verfügung. Ob er gewählt wird, zeigt sich am Montag. Sein Nachdiplomstudium in angewandter Geschichte hat er kürzlich abgeschlossen. Lediglich die Masterarbeit muss Frey noch absolvieren. Zudem arbeitet er weiterhin als Forschungsmanager am Center für Security Studies an der ETH Zürich.

Wo wird er seine Schwerpunkte bei der Parlamentstätigkeit setzen? Frey verweist auf das grosse Wachstum der Stadt in den vergangenen Jahren. «Mit der Bautätigkeit in Schlieren und vor allem im Zentrum geht es nun darum, dieses zu konsolidieren», so Frey. Denn die Neuzuzüger – Einwohner wie auch Unternehmen – sollen nun zu Schlieremern werden. Fertige Rezepte dazu gebe es zwar nicht, doch sei bereits einiges im Gang. Beschäftigen wird sich das Parlament sicherlich auch mit der Planung des Bahnhof-Bereichs: Bereits ein Vorstoss bezüglich der Erweiterung der Tempo-30-Zone wurde eingereicht. Auch das Gebiet nördlich des Bahnhofs müsse bald gestaltet werden, so Frey. Und die Abstimmung zum Verzicht auf den Bau der zweiten Etappe der Limmattalbahn steht ebenfalls vor der Tür: «Es wird wahrscheinlich eine ähnlich emotionale Sache mit denselben Fronten wie 2015.»