Um die Relikte genauer betrachten zu können, bittet sie alle Besucher, sich im Trockenen unter der nahe gelegenen Scheune des Klosters zu versammeln. Obwohl der Fussweg dahin normalerweise weniger als eine Minute dauert, trifft die Priorin als letzte ein. Sie und die goldige Kugel – das möchte jeder der Anwesenden einmal mit der Kamera festgehalten haben.

Zukunftsvorhersage von 1965

Dann ist es endlich soweit. Auf einem fein säuberlich ausgebreiteten Tischtuch wird der Inhalt der ersten von zwei Kapseln präsentiert. Priorin Irene ziert sich nicht, ohne Handschuhe in die staubige Öffnung der Kugel zu greifen. Sie zieht eine gut verschlossene Box heraus. In ihr befinden sich tatsächlich mehrere Dokumente. Die Priorin faltet den ersten handschriftlich verfassten Brief behutsam auseinander. «Der ist von Pater Hilarius Probst und Placidus Heer aus dem Jahre 1965», informiert die Priorin die Menge. Die Schwestern nicken zustimmend, sie wissen genau, von wem die Rede ist.

In ihrem Schreiben in die Zukunft beweisen die beiden Herren viel Humor. So erinnern sie die Schwestern daran, dass sie es ihnen zu verdanken hätten, heute in den Genuss von Warmwasser und einer Zentralheizung zu kommen. Zudem, so die beiden, sei im Jahre 1965 eine sehr technische Zeit angebrochen. Soeben sei mit der der Gemini 5 eine bemannte Rakete in den Weltraum gestartet. «Macht ihr heute schon Ferien auf dem Mond und hat die Priorin bereits ein eigenes Flugzeug?», liest Priorin Irene weiter und kann sich das Lachen nicht verkneifen. Die Schwestern stimmen mit ein.