Schlieren Warum das Wagi-Museum nun weniger Geld von der Stadt erhält Der Stadtrat Schlieren stellt dem Museum neu nur noch 150 000 statt 250 000 Franken zur Verfügung. Die Gründe.

Das Wagi-Museum erhält nun doch keine 250 000 Franken als Darlehen. Bild: Valentin Hehli / LTA

Das Schlieremer Wagi-Museum möchte sein Obergeschoss umbauen, damit es barrierefrei wird. Das kostet viel. Der Stadtrat hat deshalb Ende Januar beschlossen, dem Verein, der das Museum betreibt, ein zinsloses Darlehen von 250 000 Franken zu zahlen. Das Geld hätte das Museum innert 25 Jahren zurückzahlen müssen. Daraus wird nun aber nichts, die 250 000 Franken fliessen nicht.

Denn der Stadtrat hat seinen Entscheid von Januar in Wiedererwägung gezogen. Der Hintergrund: Die 250 000 Franken wären erst dann geflossen, wenn der Verein Wagi Schlieren die Finanzierung des ganzen Projekts sichergestellt haben würde. Und das ist nicht so einfach.

Denn für den Umbau sind gemäss Investitionsplan insgesamt rund 736 000 Franken nötig. Mit dem Ende Januar versprochenen Darlehen der Stadt fehlten dem Wagi-Museum immer noch stolze 187 000 Franken.

Vor diesem Hintergrund ist nun die neuste Entwicklung zu sehen. Diese begann damit, dass der Verein Wagi Schlieren Mitte Februar erneut auf die Stadt zuging. Die Umbauarbeiten hätten eine grosse Dringlichkeit und der Nachweis der gesamten Finanzierung sei in der nötigen Zeit nicht zu erbringen, erklärten die Wagianer der Stadt. Würden sie zuerst die ganze Finanzierung sicherstellen müssen, dauere das zu lange – der Umbau würde sich um bis zu zwei Jahre verzögern, da die beauftragte Metallbaufirma ab Sommer 2023 stark ausgelastet sei. Darum baten die Wagianer die Stadt, das Darlehen zeitnah auszuzahlen, auch wenn die restliche Finanzierung noch nicht geklärt ist.

Das wollte die Stadt aber nicht. Das Darlehen über 250000 Franken hat schliesslich in der Schlieremer Politik schon für genug Kritik gesorgt. Um eine Lösung zu finden, traf sich der Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) im März mit dem Präsidenten des Vereins Wagi Schlieren, Rolf Wild.

«An diesem Gespräch konnte das geplante Projekt so optimiert werden, dass mittels Massnahmen in der Grössenordnung von 150 000 Franken der Betrieb des Museums nach Ansicht der Beteiligten in den nächsten Jahren sichergestellt werden könnte. Dem Stadtrat wird demnach neu ein zinsloses Darlehen in der Höhe von 150 000 Franken beantragt», teilte die Stadt nun kürzlich mit.

Der Stadtrat hat dann entschieden, neu nur noch ein zinsloses Darlehen von 150 000 statt 250 000 Franken zu zahlen. Die Bedingungen wurden auch verändert. Neu ist das Darlehen ab 2024 innert 15 Jahren zurückzuzahlen und ein Nachweis der Finanzierung des Gesamtprojekts ist nicht mehr nötig.