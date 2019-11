«Scarfuso’s Figurentheater» — ein Puppentheater für Erwachsene

«Wenn wir die Figuren in die Hand nehmen und bewegen, fangen sie richtig an zu leben», sagt Hans-Jörg Raaflaub. Seit 32 Jahren baut er Marionetten und zieht mit Leidenschaft ihre Fäden. «Alle Puppen haben eigene Charaktere», sagt der Berner bei einem Besuch in «Scarfuso’s Figurentheater». Seit 2015 führt Raaflaub zusammen mit seinem Partner, dem Stadtzürcher Werner Isenring, das Theater an der oberen Hönggerstrasse in Unterengstringen.

Der Spieler gebe die Impulse, aber die Marionetten machten teilweise, was sie wollen und könnten auch zickig sein, sagt Raaflaub und holt den traurigen Clown Scarletto hervor, der zum sanften Geigenspiel ansetzt. «Wie ein Musiker und sein Instrument muss man eins werden mit der Puppe.» Ganz anders wirkt Raaflaub mit dem kecken Kasperli-Krokodil oder der selbstbewussten Prostituierten Jenny aus der «Dreigroschenoper» in der Hand. Spielend wechselt der 66-Jährige von Rolle zu Rolle. In seinen leuchtenden Augen ist die Freude an jeder der Puppen sichtbar. Unzählige Figuren aus den letzten Jahrzehnten füllen den Dachstock und warten darauf, wieder mal die Bühne zu erobern. «Ich habe meine Lieblinge und fühle mich mit einigen Puppen enger verbunden, aber sie sind alle meine Kinder», sagt er.

Die Bühne befindet sich eine Etage tiefer. Neben dem Theaterbereich mit verschiedenen Scheinwerfern und Platz für gut 30 Stühle, befindet sich das Atelier, wo Raaflaub an neuen Figuren tüftelt. In einer Ecke hat Isenring sein Treuhand-Büro eingerichtet. Dass die beiden in Unterengstringen gelandet sind, ist dem Zufall zu verdanken. Als Isenring 2014 sein Haus in Höngg verkaufte und ein neues Zuhause suchte, wurde er in Unterengstringen fündig. Ein Jahr später fand er in unmittelbarer Nähe die zweistöckige Bürofläche unter dem Dach. «Als ich den Raum zum ersten Mal betrat, dachte ich nur: Wow!», sagt Raaflaub, der mittlerweile von Bern zu Isenring nach Unterengstringen gezogen ist. Die beiden fühlen sich wohl im Dorf, es sei ruhig, aber nicht ab vom Schuss.