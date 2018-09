Vor über 30 Jahren steckte ihn ein Freund, ein Profi-Fotograf, mit der Begeisterung für die Fotografie an. Inzwischen hat sich der 52-jährige Künstler weiterentwickelt. In seinem Haus in Uitikon hängen viele seiner Werke, darunter Nahaufnahmen von Federn, Muscheln oder Kristallen. «Ich suche das Spezielle in alltäglichen Dingen», sagt er. «Schönheit ist manchmal verborgen und ich will sie sichtbar machen.»

Sam V. Furrer aus Uitikon sieht in Baumpilzen unglaubliche Schönheit, betrachtet sie von verschiedenen Seiten und lichtet sie ab. Aber nicht nur Baumpilze landen vor seiner Kamera – sondern alles von der Feder bis zum Ferrari. «Die Fotografie ist eine meiner grössten Leidenschaften», sagt Furrer.

Das schafft er, indem er Taschenlampen in Äpfel steckt und sie so von innen her beleuchtet, indem er die Objekte von nahem ablichtet, mit Wasserspiegelungen spielt, seine Sujets aufschneidet und auf einem Leuchttisch drapiert.

Furrer will den Leuten die Augen öffnen: «Wer hat sich schon einmal beim Rüsten einer Rande intensiv mit deren Struktur beschäftigt? Oder mit jener einer Feder?» Er mache das und es sei faszinierend. «Vor allem die Feinstruktur sowie die Lichtdurchlässigkeit der Materialien und das breite Farbspektrum der Natur begeistern mich.» Man müsse nicht weit reisen, um Aussergewöhnliches zu sehen, so Furrer. «Das findet man auch auf dem Waldboden in Birmensdorf.»

Eine 19-jährige Ananas

Das Aussergewöhnliche sichtbar machen und andere Perspektiven zeigen – laut Furrer die Mission seiner Ausstellung, die gestern und heute ihre Vernissage in Zürich feiert. «Seen it all» lautet das Motto. «Viele sagen ‹ich habe alles gesehen›», so Furrer. «Und mit meinen Bildern entgegne ich, ‹habt ihr das wirklich?›» Die Leute müssten nur genauer hinschauen.

In «Seen it all» stellt der gebürtige Affolter mehrere Foto-Serien aus. «Unwrapped», zu Deutsch «ausgepackt», ist eine davon. Furrer fotografierte Mangos, Ferraris, sogar einen nackten Torso aus allen Blickwinkeln. Die Aufnahmen setzt er mittels Bildbearbeitungsprogramm auf einen passenden Hintergrund. «Ich will die gesamte Oberfläche eines Objekts auf einen Blick zeigen. Sonst sieht man ja nur einen kleinen Teil davon», erklärt er. In «Unwrapped» assoziiert Furrer eine Ananas mit einer 19-Jährigen, die stolpernd aus dem Nachtclub kommt, oder bildet zwei tangotanzende Maiskolben ab.