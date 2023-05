Limmattal Nach Coronaeinbrüchen besuchten wieder deutlich mehr Menschen die Hallenbäder in der Region Die Hallenbäder in Dietikon, Uitikon, Geroldswil und Urdorf ziehen eine positive Bilanz zur vergangenen Saison. In Dietikon stiegen die Besucherzahlen um ganze 17 Prozent an.

Im Hallenbad Fondli in Dietikon fand am 5. November 2022 der Schwimmwettkampf «Limmattaler Fisch» statt. Bild: Uwe Funk

Mittlerweile laden fast alle Limmattaler Freibäder wieder zum Schwimmen unter freiem Himmel ein, und das langersehnte wärmere Wetter lässt sich endlich mal vereinzelt blicken. Damit kehrt in die Hallenbäder erst einmal Ruhe ein für längere Zeit. Im Limmattal blicken die vier Hallenbäder in Dietikon, Uitikon, Geroldswil und Urdorf auf eine gelungene Saison zurück.

«Nach der für Schwimmbäder schwierigen Coronazeit sind die Besucherzahlen nun wieder auf dem gleichen Niveau wie vor der Pandemie», sagt Michael Weber, Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit der Stadt Dietikon. So verzeichnete die Badi vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. April 2023 mit gesamthaft 43'603 Badegästen rund 17 Prozent mehr Besucher als im Jahr davor.

Daraus ergaben sich Einnahmen in der Höhe von 216'000 Franken. Dies sind rund 30'000 Franken mehr als im Vorjahr. «Auch bei den Einnahmen befinden wir uns mittlerweile wieder im selben Bereich wie vor Corona», sagt Weber. Rekordmonat war im Hallenbad Fondli der März 2023 mit ganzen 8141 Badegästen.

Dietikon und Uitikon verzeichneten ähnliche Besucherzahlen

Ähnliche Zahlen verzeichnete das Hallenbad in Uitikon. Zwischen Mitte September 2022 und Ende April 2023 besuchten es insgesamt 45'697 Personen. Auch hier war der März mit 7325 Gästen der stärkste Monat. Die Einnahmen betrugen gesamthaft 284'000 Franken.

«Diese Saison verlief definitiv viel besser als jene in den letzten Jahren», sagt Markus Pawlik, Betriebsleiter des Hallenbads. «Einerseits war da Corona und andererseits haben wir das Bad in der Wintersaison 2021/22 wegen Sanierungsarbeiten erst Mitte Dezember geöffnet.»

Wie in Dietikon verbindet man auch in Geroldswil die erfolgreich verlaufene Saison in erster Linie mit dem Ende der coronabedingten Einschränkungen. «In diesem Jahr kehrte langsam wieder Normalität in die Hallenbadwelt von Geroldswil ein. Die Besucherzahlen stiegen dementsprechend an, was das Hallenbadteam samt Schwimmschule natürlich sehr freut», sagt Gemeindeschreiber Karl Suter.

Das Hallenbad in Uitikon erschien nach der Sanierung Ende Dezember 2021 in neuem Glanz. Bild: Sandra Ardizzone

Vom 15. September 2022 bis zum 30. April 2023 besuchten 26’642 Personen das Hallenbad. Und das trotz der baubedingten Schliessung der in der Hallenbadwelt integrierten Sauna über die gesamte Wintersaison. Der bestbesuchte Monat war der Januar mit 4813 Gästen. Das Hallenbad in Geroldswil generierte während der vergangenen Saison insgesamt Einnahmen von über 189’000 Franken. «Damit wurde das Ergebnis der vorangegangen Wintersaison überschritten», sagt Suter.

Mehr Vereine und Organisationen im Urdorfer Hallenbad

Als viertes und letztes Hallenbad in der Region reiht sich auch Urdorf in die positive Bilanz ein. «Im Vergleich zu vergangenen Saisons haben wir dieses Jahr mehr Besucherinnen und Besucher verzeichnet», sagt Thomas Bollinger, Bereichsleiter Liegenschaften und Sportbetriebe in Urdorf. Grund dafür sei die höhere Belegung von Vereinen, Mietern und Organisationen.

«Von Mitte September 2022 bis Ende April 2023 haben wir im Hallenbad rund 18’000 Badegäste verzeichnet», sagt Bollinger. Schulklassen seien in den Berechnungen nicht berücksichtigt worden. Durchschnittlich haben also pro Monat 2200 Personen das Hallenbad besucht. Spitzenmonat war der November 2022 mit rund 2700 Besuchern.

Die hohen Besucherzahlen spiegeln sich auch in den Eintrittseinnahmen wider: Diese lagen in der Wintersaison 2022/23 etwa zehn Prozent höher als in der Vorsaison.