Ein bisschen riecht es im Neubau des Spitals Limmattal bereits nach Krankenhaus. Auch ein bisschen nach Baustelle und ein bisschen nach Kaffee. Gestern Freitag hat das Bauunternehmen Losinger Marazzi den Neubau dem Spitalverband Limmattal übergeben – ab jetzt wird gezügelt. Am 23. Oktober soll das Spital schon im Vollbetrieb sein. Noch stehen die meisten Räume leer, wie der Medienrundgang am Freitag zeigte.

Das momentane Treiben im Spital kann man gut mit einem Bienenstock oder einem Ameisenhaufen vergleichen. Überall wird gewerkelt, geschraubt, verziert, dekoriert – die letzten Vorbereitungen für die offizielle Einweihungsfeier, die heute Samstag stattfindet. Rund 10 000 Besucher werden erwartet. In der Luft liegt Vorfreude, gemischt mit Stress. Ein ganzes Spital zu zügeln, ist keine einfache Aufgabe: «Während über eines Jahres wurde der Umzug geplant», sagt Spitaldirektor Thomas Brack. Keine Minute soll der Betrieb unterbrochen werden: «Verteilt über sechs Wochen wird zuerst die ganze Logistik, zum Beispiel die Küche, gezügelt, dann folgen die Ambulatorien. Zuletzt sind der Notfall und die Patienten in ihren Betten an der Reihe.» Noch ist es nicht soweit.

Von der Decke der Eingangshalle baumeln grosse, runde Lampen, wie Tropfen oder Schneeflocken. Sie tauchen die Umgebung in ein sanftes Licht. Hinter einer kleinen Glasfassade blickt man in einen Innenhof, in dem Bäume aus Metall aufgestellt sind. «Zu Beginn der Vorprojekte wollten wir das Spital komplett in eine Glasfassade hüllen», sagt Brack. Eine solche wäre aber, da sie aufwendige Unterhaltsarbeiten mit sich gebracht hätte, zu teuer gewesen. Doch auch ohne Glasfassade macht das Spital einen modernen und ausgeklügelten Eindruck.

Violett, Blau und viel Weiss

Spitaldirektor Brack beginnt den Rundgang mit einer Liftfahrt. Auf einem Touchscreen gibt man dort den gewünschten Stock ein. Eine blecherne Frauenstimme warnt mehrmals: «Türen werden geöffnet.» Im dritten Obergeschoss findet sich die neue Bettenabteilung. Aus dem Lift geht es raus auf die insgesamt 4,1 Kilometer langen Korridore. Dort laufen die Besucher momentan noch auf einer weissen Schutzunterlage.