Es ist kein Zufall, dass an diesem Montagnachmittag die Limmattalerin des Jahres 2018 Margrit Gähwiler und der zweitplatzierte Roger Seger in der Cafeteria des Spitals Limmattal zusammen einen Kaffee trinken. «Wir haben uns hier verabredet. Ich hatte gerade einen Arzttermin und dachte, es wäre praktisch, sich hier zu treffen», sagt Gähwiler und Seger nickt.

Er wohne nur drei Busstationen entfernt. Gesehen haben sich die beiden vorher noch nie.

Der Grund für das Treffen: Die Oetwilerin überlässt dem Schlieremer den Gutschein für eine Übernachtung für zwei Personen im Seminar- und Wellnesshotel Stoos im Kanton Schwyz. Diesen gewann die 80-Jährige als sie Ende Dezember zur Limmattalerin des Jahres gekürt wurde.

Sie beeindruckte die Leserinnen und Leser der Limmattaler Zeitung mit ihrer jahrelangen gemeinnützigen Arbeit als Samariterin und als Präsidentin des Fahrdiensts in Oetwil. «Ich habe mich sehr über die Wahl und das Geschenk gefreut, aber ich kann die Übernachtung leider nicht antreten», sagt Gähwiler. Die Gesundheit lasse es nicht zu, dass sie in die Berge fahre.

«Ich war sprachlos»

Doch Margrit Gähwiler ist eine Frau der Taten. Kurzerhand rief sie Roger Seger an. Der 52-jährige SP-Gemeinderat war ebenso für den Titel Limmattaler des Jahres nominiert und erhielt nur zwei Stimmen weniger als Gähwiler. «Er war von Anfang an mein Favorit. Deshalb war es für mich klar, dass ich ihm den Preis schenken will», sagt Gähwiler.

Seger staunte nicht schlecht, als er kurz vor Weihnachten die Limmattalerin des Jahres am Apparat hatte. «Ich habe mich sehr gefreut, dass sie gewonnen hat. Sie war auch meine Favoritin», sagt er. Doch, dass sie ihm den Preis überlassen will, damit hatte Seger nicht gerechnet. «Ich war ziemlich sprachlos, als sie mir davon erzählte.» Zuerst habe er das Angebot gar nicht annehmen wollen. «Doch als ich merkte, was für eine Freude ich ihr damit bereiten würde, habe ich Ja gesagt», so Seger.