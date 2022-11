Rudolfstetten Gemeinderat verkürzt Betriebszeiten der Strassen- und der Weihnachtsbeleuchtung Da die Rudolfstetter Weihnachtsbeleuchtung nur so viel Energie wie ein einzelner Wasserkocher braucht, hat der Gemeinderat von Rudolfstetten beschlossen, sie auch dieses Jahr in Betrieb zu nehmen.

Die Rudolfstetter Weihnachtssterne werden auch dieses Jahr leuchten. zvg

Auch der Gemeinderat von Rudolfstetten-Friedlisberg hat nun Energiesparmassnahmen beschlossen. So wird von Sonntag bis Donnerstag die Strassenbeleuchtung am Abend eine Stunde früher abgestellt und am Morgen gehen die Lichter eine halbe Stunde später an.

Auf die Weihnachtsbeleuchtung wird hingegen nicht verzichtet, wie der Gemeinderat mitteilt. Sie wird aber, wie die Strassenbeleuchtung, diesen Winter weniger lang leuchten. Der Gemeinderat argumentiert, dass die mehreren Dutzend Sterne der ­Weihnachtsbeleuchtung zusammen gleich viel Energie brauchten wie ein einzelner Wasserkocher.

Unter anderem werden nun auch die Raum­temperaturen im Gemeindehaus optimiert, um Energie zu sparen.