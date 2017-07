Bedarf muss geklärt werden

Ungünstig ist der Zeitpunkt nicht, erneut über ein Veloverleihsystem im Limmattal nachzudenken. Der kantonale Richtplan postuliert, dass die Mobilitätsbedürfnisse in der Region in Zukunft vermehrt mit dem öffentlichen Verkehr und dem Fahrrad befriedigt werden sollen. «Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es ein Massnahmenpaket, das schrittweise umgesetzt werden muss», schreibt die Stadt Dietikon auf Anfrage. Eine Herausforderung, die die einzelnen Limmattaler Gemeinden nicht alleine würden bewältigen können: «Es braucht ein gemeinsames Vorgehen unter Einbezug des Kantons und allenfalls auch der Partner aus dem Kanton Aargau.» Aus Sicht der Stadt Dietikon könnte ein Fahrradverleih «eine zweckmässige Massnahme» sein, die Ziele des kantonalen Richtplans zu erreichen.

Heinz Schröder, Fachplaner der Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL), ist sich nicht sicher, ob ein Bedürfnis nach Leihvelos ausserhalb der Grenzen der Stadt Zürich nachzuweisen ist. Ob ein Veloverleihsystem regional koordiniert und entwickelt werden kann, komme letztlich auf die Massnahmenträger an. «Soll eine solche Lösung portiert werden, dann braucht es sicherlich einen Anschluss ans System der Stadt Zürich oder einen Gemeinde-Verbund.»

Das meinen die grossen Gemeinden

Dem Projekt in den Sattel helfen würde die Gemeinde Urdorf, wie sie auf Anfrage mitteilt. Sie begrüsse Massnahmen, die die Lärm- und Verkehrsbelastung des Limmattals eindämmen. Der öffentliche und der Langsamverkehr würden etwa eine grosse Rolle in der Entwicklungsstrategie für das Gebiet Urdorf-Nord spielen. Verkehrsträger wie die Limmattalbahn oder die S-Bahn sollen «bestens erreichbar» sein, wobei Sharing-Economy-Elemente wie ein Veloverleih ein Lösungsansatz sein könnten, heisst es weiter. Bisher sei von Urdorfer Einwohnern oder Unternehmen jedoch kein Bedürfnis an die Gemeinde herangetragen worden.

Ihre Nachbarstadt beobachtete dasselbe: «Die Nachfrage nach Leihvelos war und ist nur für Schlieren zu klein», so der Schlieremer Bauvorstand Markus Bärtschiger (SP). Ein grossräumiges Verleihsystem hingegen würde die Stadt begrüssen. Mit einem Gemeinde-Verbund könne der Aufwand für das Bestellwesen, das Marketing und die Bereitstellung geteilt werden, so Bärtschiger. Gleichwohl stelle sich die Frage, ob die Einführung eine Aufgabe der öffentlichen Hand sei oder ob ein privater Anbieter das Steuer übernehmen könne.

Rechts der Limmat klingt es verhaltener. «Noch nie mehr als fünf Velos» habe der Oberengstringer Gemeindepräsident André Bender (SVP) vor der Migros seiner Gemeinde je gesehen. Das am Berg gelegene Oberengstringen sei eben «nicht velo-freundlich», da es wenige ebene Strecken biete. «Nicht alles, was man in der Stadt Zürich braucht, braucht man auch in der Agglomeration», sagt Bender. Dass auch das «Mobility Carsharing» an der Stadtgrenze Halt gemacht habe, bestätige dies. Doch er sage «niemals nie»; vor allem im Hinblick auf die geplante Veloroute von Oberengstringen nach Schlieren.

Velowegnetz könnte profitieren

«Realisierbar wäre ein Fahrradverleihsystem im Grossraum Zürich rein technisch auf jeden Fall», sagt Res Marti, Präsident von Pro Velo Zürich. Ob es auch finanzierbar wäre, sei eine andere Frage. «Je grösser ein stationäres Verleihsystem, desto teurer seine Bewirtschaftung. Die Fahrräder müssen über weitere Distanzen repariert und mit Lastwagen umverteilt werden.» Pro Velo-Geschäftsführer Dave Durner glaubt derweil nicht, dass ein grösseres Angebot an Leihvelos Anreiz zum Wechseln des Verkehrsträgers setzt. «Vielmehr übt es Druck auf die Behörden aus, etwa in Bezug auf sicherere Velowege.»