Um ein Haar hätte die jahrelange Geschichte um das Schlieremer Parkier-Regime am Montagabend um 21.08 Uhr ein Ende gefunden. Das Parlament hatte die Vorlage von Sicherheitsvorstand Pierre Dalcher (SVP) während zweier Stunden beraten und mehrere Änderungsanträge der Geschäftsprüfungskommission (GPK) durchgewunken. Doch dann zog Dalcher die Vorlage zurück. «Es kam ein totales Durcheinander zustande und die Einheitlichkeit der Materie muss geprüft werden», begründete er seine Entscheidung.

Was war geschehen? 2015 entschied die Exekutive, die beiden Verordnungen über das nächtliche Dauerparkieren auf öffentlichem Grund aus dem Jahr 1994 und das unbeschränkte Parkieren in blauen Zonen von 1998 zu einem Erlass zusammenzufügen. Die GPK monierte am Vorschlag, dass dieser nicht praxisorientiert sei und hohe Kontrollkosten auslöse, woraufhin der Stadtrat die Vorlage zurückzog.

In der überarbeiteten Version, die Dalcher im März dieses Jahres präsentierte, war vorgesehen, dass die blauen Zonen in weisse Zonen umgewandelt würden. Keine Änderung sah der Stadtrat jedoch am Bewilligungswesen vor. Für Zeitabschnitte von 24 Stunden bis zu einem Jahr sollen Parkkarten gekauft werden können, mit denen tagsüber drei Stunden und nachts fünf Stunden parkiert werden darf.

FDP platziert Rückweisung

Die GPK war in der Sitzung vom Montag zwar bestrebt, die Vorlage anzunehmen, brachte jedoch zahlreiche Änderungsanträge vor. «Um es sanft zu formulieren, haben wir uns erlaubt, den stadträtlichen Vorschlag umzugestalten», sagte Sprecher Jürg Naumann (Quartierverein). So sollte aus Gründen der Einfachheit etwa eine einheitliche Parkierdauer von vier Stunden tags- und nachtsüber eingeführt werden, Schlieremer günstiger zu einer Parkkarte kommen als Auswärtige und eine solche Parkkarte auch sonntags vorgewiesen werden müssen.