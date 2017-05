«Leider müssen wir feststellen, dass Petrus wohl wirklich kein Gewerkschafter ist», sagte die Dietiker Kantons- und Gemeinderätin Rosmarie Joss (SP) zu den Gästen auf dem Kirchplatz. Zum wiederholten Mal war die 1.-Mai-Feier in Dietikon auf das Dach der Markthalle als Wetterschutz angewiesen. Auf den Festbänken reihte sich eine warme Winterjacke an die nächste, einige der knapp 100 Besucher hatten Decken mitgebracht. Auch Musiker Giorgio Palmisano alias «G-Bluesoul» gelang es trotz sonniger Songauswahl nicht, den Regen zu vertreiben.

Den Anfang am Rednerpult machte Kantonsratspräsident Rolf Steiner (SP); «einer von uns», wie Joss ihn vorstellte. Seit Jahren hilft der Dietiker im Hintergrund beim 1.-Mai-Fest mit, das jeweils gemeinsam von SP, AL, Gewerkschaften und der Schweizer Sektion des Partito Democratico organisiert wird. Gestern sprach er über den Bezirk im Wandel: «Die rasante Entwicklung kann man gut finden oder nicht, aber man muss sich ihr stellen.» Ausserdem attestierte er der Dietiker Sozialabteilung teilweise mangelnde Solidarität mit Schwächeren, forderte, die über 40 Prozent Ausländer in der Stadt am politischen Geschehen teilnehmen zu lassen, und referierte über die Verkehrsprobleme im Limmattal, die die Grossprojekte Gubristtunnel und Limmattalbahn verbessern sollen. Just als er die erneuten Bestrebungen kritisierte, die Limmattalbahn zu stoppen, lärmte im Hintergrund eine BDWM-Bahn vorbei, was für einige Lacher sorgte.