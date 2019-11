Rolf Schmid besucht «Comedy am Bergli»

Gewinnspiel «I mag eifach nid» – dieser Spruch wurde zum Klassiker in der Kabarettszene und Rolf Schmid wurde damit zur Kultfigur. Seit 25 Jahren steht der Bündner schon auf der Bühne und er liefert weiterhin in absoluter Topform sein mittlerweile zehntes Soloprogramm «No10» ab. Und das ganz ohne Doping. Mit seinem Jubiläumsprogramm ist er nun beim «Comedy am Bergli» in Bergdietikon zu Gast. Gedankenspielereien, Witze und Wortspiele im Graubereich zwischen Nonsens und Genialität sind zu erwarten. Kurz und bündig: Die unbändige Spielfreude, mit der Rolf Schmid nach einem Vierteljahrhundert immer noch die Bühne rockt, macht einfach Spass.

