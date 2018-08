Roger Bachmann, Stadtpräsident von Dietikon, sind Aargauer Pendler ein Dorn im Auge, die ihr Auto beim Bahnhof abstellen und danach mit der S-Bahn nach Zürich fahren. Im Interview mit der Limmattaler Zeitung sagte er, es sei nun mal ein Fakt, dass primär Aargauer über Dietikon pendeln würden und so Mehrverkehr auslösen. «Unser Gewerbe hat nichts davon», weil diese Pendler nicht in Dietikon einkaufen würden, fügte er an.

Wenig überraschend löste der SVP-Politiker ennet der Kantonsgrenze damit eine Debatte aus – auch CVP-Ständeratskandidatin Marianne Binder aus Baden beteiligte sich daran. Sie kritisierte auf Twitter die «Zürcher Willkommenskultur» und erklärt auf Anfrage: «Es darf nicht sein, dass wir nun auch innerhalb der Schweiz Grenzen ziehen. Animositäten zwischen den Kantonen zu schüren, finde ich heikel.» Bachmann rege sich auf, dass Aargauer Infrastrukturen Dietikons benutzen. «Das ist halt so, im einen und selben Land.» Im Aargau lebten schliesslich auch viele zugezogene Zürcherinnen und Zürcher. «Man stelle sich einmal vor, wir würden ihnen sagen, sie verstopften unsere Autobusse und Schulhäuser – also bitte», sagt Binder.

Ausserdem sei sie anderer Meinung als Bachmann, der sagte, die Aargauer Pendler würden keine Wertschöpfung bringen. «Der Aargau und Zürich beziehungsweise der Bezirk Dietikon sind auf vielfältige Weise miteinander verknüpft, wir beide profitieren voneinander, auch wirtschaftlich.» Vielleicht zeige Bachmanns Attacke aber auch einfach, dass er ein Ablösungsproblem habe, weil Dietikon einmal zum Aargau gehörte beziehungsweise zur Grafschaft Baden.

Verständnis vom Nachbarn

Auf mehr Verständnis stösst Bachmann bei Ralf Dörig (FDP), dem Gemeindeammann der benachbarten Aargauer Gemeinde Bergdietikon. «Wir kennen das Problem von Durchgangsverkehr, der keine Wertschöpfung generiert, selber nur zu gut.» Dass Roger Bachmann die Problematik anspricht, begrüsst Dörig. «Es ist wichtig, dass die Leute darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Limmattal unter dem Verkehr leidet.»