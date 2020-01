Rekurs bremst neue Gymi-Prüfung: es bleiben die alten Regeln

Bildung Tausende Schülerinnen und Schüler befinden sich im Endspurt der Gymi-Vorbereitung: Am 10. Februar ist Anmeldeschluss für die Zentrale Aufnahmeprüfung, am 9. März findet sie fürs Langzeitgymnasium statt, am 9. und 10. März fürs Kurzzeitgymi. Letztes Jahr nahmen im Kanton Zürich rund 7700 Schülerinnen und Schüler an den Aufnahmeprüfungen teil; 3500 bestanden sie. Ob diesmal mehr den Sprung ans Gymi wagen, ist laut Niklaus Schatzmann, Amtschef des kantonalen Mittelschul- und Berufsbildungsamts, noch offen. Es gelte, die definitiven Anmeldezahlen abzuwarten.

Insgesamt sei die Gymnasialquote im Kanton Zürich mit knapp 20 Prozent seit rund eineinhalb Jahrzehnten konstant. Dies, nachdem sie in den 1970er-, 80er- und 90er-Jahren anstieg und auch nach der Jahrtausendwende der Andrang ans Gymnasium gross war.

«Das Potenzial ist wahrscheinlich erschöpft», sagt Schatzmann. Die Anforderungen an Gymnasiasten seien hoch, sodass die Gymnasialquote kaum noch steigen dürfte. Anders sieht es bei den Schülerzahlen insgesamt aus: Das Bevölkerungswachstum macht sich auch hier bemerkbar. Der Kanton Zürich erstellt deshalb neue Gymnasien in Wädenswil Au und Uetikon am See. Zudem erweitert er die Kantonsschule Limmattal. Bis 2040 rechnet der Regierungsrat mit über 5000 zusätzlichen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Heute besuchen gut 17000 Schülerinnen und Schüler die öffentlichen Mittelschulen im Kanton Zürich sowie rund 3000 die privaten Mittelschulen. (mts)