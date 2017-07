Beharre die Exekutive auf dem heutigen Projekt, werde man dagegen rekurrieren, kündigt Locher bereits jetzt an. Denn es handle sich schlichtweg um das falsche Projekt: «Nicht zuletzt, weil Gerüchte die Runde machen, dass die Post von der Uitikonerstrasse hinunter an die Güterstrasse in eines der beiden geplanten SBB-Gebäude ziehen will», sagt Locher. Geschehe dies tatsächlich, werde der Verkehr sicher zunehmen. Eine Begegnungszone sei deshalb ungeeignet.

Post-Sprecher Markus Flückiger bestätigt auf Anfrage der Limmattaler Zeitung, dass die Absicht bestehe, eine Lokalität an der Güterstrasse 10 zu beziehen. «Derzeit laufen diesbezüglich Abklärungen», sagt er.

Dabei verwies Bauvorstand Markus Bärtschiger stets darauf, dass im Zusammenhang mit den beiden SBB-Gebäuden ein gewisser Zeitdruck bestehe. Denn der Schlieremer Bahnhofsplatz gehört zu ähnlich grossen Teilen den SBB und der Stadt. Da die SBB bald mit den Umgebungsarbeiten rund um ihre beiden geplanten Neubauten starten wollen, muss auch die Stadt mit den Arbeiten beginnen. Zuerst müssen jedoch die gesetzlichen Rahmenbedingungen festgelegt werden. Denn die Entscheidung, welches Verkehrsregime später vorherrschen wird, hat auch bauliche Konsequenzen. Eine Begegnungszone verfügt beispielsweise über kein Trottoir und keine Fussgängerstreifen, da Fussgänger sowieso Vortritt haben.

Locher sagt: «Ich glaube nicht, dass der Zeitdruck derart gross ist.» Es sei besser, wenn die Gestaltung des Platzes zuerst demokratisch legitimiert sei.

Was geschieht mit den Taxis?

Etwas anderes kritisiert die SP-Gemeinderätin Jolanda Lionello. In einer kleinen Anfrage an den Stadtrat stellt sie fest, dass die Taxistandplätze am Bahnhof aufgehoben werden sollen. «Dies würde zu einer erheblichen Verschlechterung der Dienstleistung an älteren Menschen in Schlieren führen», schreibt sie und fordert, dass der Stadtrat eine gangbare Lösung präsentiert.