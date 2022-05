Reiten Frühlingsspringen in Birmensdorf: Die Reiter sind zurück nach der Coronapause Nach dem pandemiebedingten Unterbruch sind auch die Reiterinnen und Reiter zurück im Sattel. Am 21. und 22. Mai wird wieder über Hindernisse gesprungen.

Am 21. und 22. Mai wird auf der Birmensdorfer Reitanlage Vogelsang wieder über Hindernisse gesprungen. Sandro Zimmerli / Archiv

Am Wochenende des 21. und 22. Mai werden sich rund 300 Reiterpaare auf Einladung des Kavallerievereins Affoltern am Albis auf der Birmensdorfer Anlage Vogelsang zum Frühlingsspringen und Vierkampfturnier treffen. «Wir freuen uns sehr auf diesen Anlass. Und wir bedanken uns für das Gastrecht, welches wir in Birmensdorf geniessen dürfen», sagt Michèle Schwarzenbach vom Kavallerieverein.

Los geht’s am Samstagmorgen. Bereits um 7 Uhr startet die erste Prüfung, die letzte um 16 Uhr. Pausen gebe es keine, so Schwarzenbach, «und die Festwirtschaft wird den ganzen Tag geöffnet sein». Am Sonntag werden die Vierkämpfer im Einsatz stehen, um 9 Uhr geht es mit der Dressur los, das Springen startet um 13 Uhr. Das Freistilschwimmen über 50 Meter und den 3000-Meter-Lauf absolvieren die Zweibeiner bereits am Tag zuvor.