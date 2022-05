Reiten Die Erleichterung war gross: erfolgreicher Restart der Reiter Nach dem pandemiebedingten Unterbruch war es vorletztes Wochenende so weit und der Kavallerieverein des Bezirks Affoltern durfte das beliebte Vierkampf- und Springturnier in Birmensdorf wieder durchführen.

Es gab viel zu feiern in Birmensdorf. zvg

Während am ersten Tag die Springprüfen auf der Reitanlage Vogelsang im vollem Gange waren, massen sich die Vierkämpferinnen und Vierkämpfer in den Disziplinen Laufen und Schwimmen in Bremgarten. Die anspruchsvolle Laufstrecke durch den Wald war die erste Herausforderung für die Teilnehmenden. Der anschliessende Schwimmwettkampf im abkühlenden Wasser kam allen entgegen. Das Team Lorze setzte sich an die Spitze der Zwischenrangliste.

Gleichzeitig ritten in Birmensdorf rund 330 Konkurrenten. Die Stimmung war herzlich und ausgelassen und das Organisationskomitee glücklich über den unfallfreien Wettbewerbstag. Tags darauf trafen die Vierkämpfer mit Ihren Pferden auf der Reitanlage Vogelsang ein. Die Vierkampf-Mannschaften zeigten im Dressurviereck schöne und harmonische Programme. Danach galt es, im Springparcours mit möglichst wenig Fehlern und einer tollen Stilnote durchzukommen. Mit erfolgreichen Ritten gewann das Team Birkenhof. Luc Kern, ebenfalls Team Birkenhof, liess sich als Gesamtsieger in der Einzelwertung Junioren A feiern.

Erfreulich war die Teilnahme von fünf Einsteigermannschaften. Die verkürzte Laufstrecke, der Start in Zweierteams sowie ein vereinfachtes Dressurprogramm und ein Einsteiger-Springparcours ermöglichten es den jungen Sportlern, in diesen vielseitigen Sport einzusteigen. Aufgefallen sind bei allen Mannschaften deren zuverlässige Pferde. Sie verhelfen den Jugendlichen zu einem guten Start in der Turnierwelt