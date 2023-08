Reiten Alle zeigten starke Leistungen: Guter Reitsport wurde in Birmensdorf geboten Rund 200 Teilnehmer zeigten vor toller Kulisse in neun Prüfungen starke Leistungen. Das Highlight waren die harmonischen Runden der Mitglieder des organisierenden Kavallerievereins Limmattal.

Die Pferdesporttage Birmensdorf waren auch dieses Jahr ein Erfolg. Martina Moser-Strebel/zvg

Eröffnet wurden die diesjährigen Pferdesporttage auf der Birmensdorfer Reitanlage im Vogelsang mit den Prüfungen B70/B75. Am Anlass, der am 19. und 20. August stattfand, zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite mit hohen Temperaturen sowie viel Sonnenschein und die Platzverhältnisse waren ebenfalls perfekt. Neben zahlreichen Reiterinnen und Reitern strömten auch Hunderte von Zuschauern auf das Gelände.

Dann standen die Prüfungen R/N 100-R/N105 auf dem Programm, gefolgt von der «Ride&Bike»-Prüfung. Es herrschte eine tolle Stimmung und zu später Stunde sass man noch zusammen und liess den sommerlichen Tag in gemütlicher Atmosphäre ausklingen. Zwei Umgänge in der Höhe B/R 90-95 folgten am zweiten Tag, bevor das Showprogramm von Niklaus Muntwyler mit seinen drei Pferden startete. Zwei weitere Prüfungen rundeten das Turnierwochenende ab.

«Uns freut es sehr, dass unsere Vereinsmitglieder zahlreich am Start waren. Sie zeigten harmonische und schnelle Runden und konnten im Klassement ganz vorne mitmischen. Wir gratulieren und danken nochmals allen Teilnehmenden», zog Laura Sicuro vom KV Limmattal ein positives Fazit. (liz)