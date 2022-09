Regionale 2025 Das Dazwischen ist eine Chance für die Landwirtschaft und die Bevölkerung – aber noch fehlt das Interesse Mit dem Grün zwischen Dietikon, Spreitenbach, Oetwil und Würenlos hat das Limmattal noch ein Ass im Ärmel. Wie man dieses ausspielen könnte, hat nun eine Velo-Expedition der Regionale 2025 gezeigt.

18 Bilder 18 Bilder Plötzlich diese Übersicht: Blick vom Spreitenbacher Shoppi-Tivoli-Hochhaus in Richtung Dietikon und Üetliberg. David Egger / Limmattaler Zeitung

Der Rangierbahnhof quietscht, die Autobahn rauscht und bei der Tivoli-Garten-Baustelle klacken die Kräne. Der Prime Tower am Zürcher Horizont ist nur ein glänzendes viereckiges Konfetti. Wenn man vom Dach des Shoppi-Tivoli-Hochhauses den Blick schweifen lässt, steht nur einer immer noch majestätisch über allem: der Üetliberg, dieser erhabene waldgrüne Thron. Unter ihm ein Mix von Siedlungsbrei und grünen Flecken dazwischen. Wobei eben vom Shoppi-Dach ein grosser grüner Fleck speziell auffällt, nämlich dieses eingepferchte Dazwischen, durch das vor über 200 Jahren die Kantonsgrenze gezogen wurde und das immer weiter angefressen wird. Zuletzt im Dietiker Gebiet Müsli, wo die Limmattalbahn ihr Depot gebaut hat. Und in Zukunft im Dietiker Niderfeld, wo ein grosses neues Stadtquartier entstehen wird. Es ist der Preis, den man zahlen will, um Entwicklung und Wachstum zu konzentrieren und zu steuern – und nicht noch weiter zu verzetteln.

Dieses Dazwischen ist für viele nicht der Rede wert. Ein namenloses Ding, ein Weg, nicht das Ziel. Manchmal auch eine Projektionsfläche der Träume. Ein Gebiet, das 2019 mit der Ausstellung «Wachgeküsst» ins Bewusstsein gerufen wurde, aber zuweilen doch noch im Dornröschenschlaf ist. Manche nennen es den «Korridor Hüttikerberg-Sandbühl», eine Landschaftsspange vom einen bewaldeten Hügel am Rand des Tals zum anderen, eben vom Spreitenbacher Sandbühl quer zum Tal über das Dietiker Niderfeld und Oetwil bis nach Würenlos.

Wo ist das Interesse der Bevölkerung?

Mit diesem Korridor hat sich am späteren Montagnachmittag die Regionale 2025 befasst. Sie lud, zusammen mit der Firma Bauchplan, die Bevölkerung ein zu einer Velo-Expedition an der Kantonsgrenze. Start beim Dietiker Fondlihof, Ziel bei der Feuerstelle Tränkiboden am Spreitenbacher Limmatufer. «Gemeinsam erkunden wir den Landschaftskorridor und sind gespannt auf Deine Wünsche und Visionen!», hiess es auf der Einladung. Die Bevölkerung kam nicht. Womöglich ist es schwierig, Interesse für das Dazwischen zu wecken. Vielleicht ist es zu früh und die Regionale 2025 der Zeit voraus. Man kann spekulieren. Die Expedition mit Planerinnen und Vertretern der Regionale-2025 und der Gemeinden fand trotzdem statt.

Klar ist: Die Landschaftsspange wird genutzt. Nicht nur vom Verkehr, der hier mannigfaltig durchrauscht. Man denke etwa auch an die Spaziergänger zwischen Dietikon und Spreitenbach, die gerade zu Corona-Zeiten in Scharen unterwegs waren. Und man denke an die Landwirte, die hier ihr täglich Brot verdienen. Müsste man noch mehr aufeinanderzugehen? Gegenseitiges Bewusstsein schaffen? Nicht nur dann, wenn gerade die Erdbeeren Saison haben oder das Feld mit dem CBD-Hanf schon von Weitem riecht.

Die Regionale 2025 und die Firma Bauchplan haben da die eine oder andere Idee. Anfangen könnte es damit, dass das Littering ein Ende nimmt und keine Kühe mehr verenden, weil sie vom Abfall fressen. Hier kann Infrastruktur helfen. Mehr Kübel zum Beispiel. Oder man wertet manche Orte so mit Bänkli und Spielgeräten auf, dass die Menschen dorthin gelenkt werden. Und die Landwirte erzählen unter anderem auf Infotafeln, was sie tun. Ideen gibt es.

Das Hofladen-Potenzial noch mehr ausschöpfen

Im besten Fall wird das Dazwischen-Sein mit seinen Nutzungskonflikt zur Chance für beide Seiten. Der Landwirt führt einen Hofladen, der erfolgreich ist, weil es hier viele Leute hat. Und der Städter lernt hier, dass Äpfel nicht in den Läden wachsen. Und irgendwo ist Platz für Grün, das nicht produziert, sondern der Biodiversität dient.

«Wir schreiben das Jahr 2042. Was für eine ausgelassene Stimmung im Landwirtschaftspark! Die Menschen der Grossstadt suchen in der grünen Oase zwischen Limmat und bewirtschafteten Feldern Erholung. Die Landwirtin freut sich über die angestiegenen Bienenpopulationen in den saftigen Wiesen. Kinder toben nebenan. Die einen wollen an den wilden Strand an der Limmat, die anderen lieber eine Runde am Spielplatz schaukeln», wurde eine Vision auf der Einladung beschrieben. Eine andere Idee ist, das Gebiet «Agrarpark» zu nennen.

«Wenn man den Raum entwickelt, muss man auch die Landschaft entwickeln und die Freiräume gestalten»,

ist Peter Wolf, Geschäftsleiter der Regionale 2025, überzeugt.

Eine weitere Idee ist, auf der Strassenbrücke, die neben der Ikea in Spreitenbach über die Gleise führt, einen Aussichtspunkt zu bauen, der Bahn-Fans einen spannenden Blick auf den Rangierbahnhof ermöglicht.

Es gibt viele Ideen, und da draussen in den Köpfen gibt es wahrscheinlich noch mehr. Vielleicht finden sie irgendwann alle zusammen und dann wird die Chance so richtig gepackt.