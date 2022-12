Region Limmattaler Zivilschutzorganisationen führen erstmals gemeinsam den Schlussrapport durch Die Zivilschutzorganisationen Gubrist und Limmattal-Süd haben dieses Jahr in einem gemeinsamen Schlussrapport in der Mehrzweckhalle der Kaserne Birmensdorf das vergangene Jahr Revue passieren lassen.

Der Abschluss zum Jahresende wurde in der Mehrzweckhalle der Kaserne Birmensdorf durchgeführt. zvg

Zum ersten Mal haben die beiden Zivilschutzorganisationen Gubrist und Limmattal-Süd den jährlich durchgeführten Schlussrapport gemeinsam durchgeführt, wie sie aktuell mitteilen. Unter dem anwesenden Kader hätten sich auch Angehörige des Zivilschutzes befunden, die in diesem Jahr befördert wurden oder aus ihrer Dienstpflicht per Ende Jahr entlassen werden.

Auch in der Mehrzweckhalle der Kaserne Birmensdorf zugegen seien externe Gäste aus Politik und Partnerorganisationen gewesen. Darunter der Schlieremer SP-Stadtrat Pascal Leuchtmann. Der Präsident der Zivilschutzkommission Limmattal-Süd habe sich bei den Organisationen im Namen der Bevölkerung für die geleistete Arbeit bedankt. Er habe betont, dass der Zivilschutz angesichts des heutigen Wissensstands in Zukunft noch eine wichtigere Rolle einnehmen werde. Und der Oberengstringer Gemeinderat Andreas Leupi (SVP), Präsident der Zivilschutzkommission Gubrist, habe die positive Entwicklung bezüglich Motivation und Leidenschaft in den letzten Jahren gelobt.

Ebenfalls vor Ort sei Simon Hofmann, Statthalter des Bezirks Dietikon, gewesen. Er habe seinem Publikum die Aufstellung und Zuständigkeiten des Statthalteramtes und des Bezirksrates erklärt. Sacha Distel, Chef Zivilschutz Kanton Zürich, habe die Anwesenden anschliessend über aktuelle Projekte und Problematiken auf Kantonsebene informiert. So zum Beispiel werde der Bestand der Zivilschutzangehörigen im Kanton Zürich erstmals unter 7000 fallen, wie Distel in der Mitteilung zitiert wird.

Zusammenarbeit gelobt

Im eigentlichen Rapport habe Urs Kümmerli, Kommandant der ZSO Limmattal-Süd, über das vergangene Jahr und aktuelle Themen berichtet. Gelobt worden sei die gute Zusammenarbeit mit der ZSO Gubrist. «Die Wiederholungskurse, die nebst den Einsätzen auch durchgeführt wurden, waren gut vorbereitet und planmässig durchgeführt.»

Die für nächstes Jahr geplanten Anlässe seien anschliessend von Dominik Portmann, Kommandant der ZSO Gubrist, vorgestellt worden. Auch in Zukunft werde die Zusammenarbeit der beiden Zivilschutzorganisationen Gubrist und Limmattal-Süd weiter gefördert und gemeinsame Anlässe würden realisiert. Nach dem Mittagessen im Restaurant Igel seien die anwesenden Zivilschützer und Gäste bei einem letzten Antreten dieses Jahres ins Wochenende entlassen worden.