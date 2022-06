Birmensdorf/Aesch Kein Erfolg bei der Suche – Reformierte Pfarrwahl fängt wieder von vorne an Die reformierte Kirchgemeinde Birmensdorf-Aesch ist schon seit Monaten auf der Suche nach einer neuen Pfarrerin oder einem neuen Pfarrer. Es läuft harzig, wie die Pfarrwahlkommission in einer Mitteilung zu verstehen gibt.

Schwierig zu ersetzen: Pfarrer Marc Stillhard. Fla

Nachdem die Pfarrstelle im 80-Prozent-Pensum im Februar dieses Jahres ausgeschrieben wurde, gingen bis Ende März sechs Bewerbungen von zwei Frauen und vier Männern ein. Anfang April seien dann die Bewerbungen begutachtet worden und eine Bewerberin und ein Bewerber seien zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Den anderen Bewerbenden wurden Absagen erteilt, da sie nicht dem Stellenprofil entsprochen hätten, heisst es in der Mitteilung. So weit, so gut.

«Die Bewerberin, mit welcher ein Termin für ein Vorstellungsgespräch vereinbart wurde, meldete sich zwei Wochen vor dem Termin und gab an, dass sie bereits eine Stelle gefunden hätte und auf ein Vorstellungsgespräch bei uns verzichten würde. Der Bewerber, mit welchem ebenfalls ein Termin vereinbart wurde, erschien kurzfristig nicht zum Vorstellungsgespräch. Nach eingehender Beratung der Pfarrwahlkommission entschied diese, dass der Kandidat keinen neuen Termin erhält und die Bewerbung zurückzuweisen sei.»

Stelle wird Ende Juli erneut ausgeschrieben

Die Pfarrwahlkommission habe nun beschlossen, die Pfarrstelle Ende Juli nochmals auszuschreiben. Der Zeitpunkt sei nun so gewählt worden, damit es keine Terminkollisionen mit den Sommerferien gibt, etwa hinsichtlich der Bewerbungsgespräche.

Zur Erinnerung: Nach elf Jahren in Birmensdorf verliess Pfarrer Marc Stillhard die Kirchgemeinde letzten Herbst, um Pfarrer in Meilen zu werden. Danach startete der aufwendige Prozess zur Nachfolgesuche.

Die reformierte Kirchgemeinde Birmensdorf-Aesch hat jeweils zwei Pfarrstellen. Bereits 2019 hatte Lorenzo Scornaienchi als Pfarrer in Birmensdorf begonnen. Die Stelle von Stillhard hat derweil temporär Angelika Steiner übernommen. «Sie hat uns versprochen, dass sie noch so lange bei uns bleiben wird, bis der neue Pfarrer beginnt», erklärte der Kirchenpflegepräsident ad interim, Hans Holzer, in einem Interview mit der «Limmattaler Zeitung» letzten Oktober.