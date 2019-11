Reformierte sagen Ja zum Budget

Daraus resultiert ein Aufwandsüberschuss von 4970 Franken. Der Steuerfuss bleibt weiter bei 15 Prozent bestehen. Die 35 anwesenden Stimmberechtigten genehmigten den Voranschlag an der Kirchgemeindeversammlung am Sonntag einstimmig.

Auch den Kreditantrag in der höhe von 40'000 Franken für die Generalrevision der Kirchenorgel wurde einstimmig abgesegnet. In einer Konsultativabstimmung befürwortete die Kirchgemeindeversammlung zudem einstimmig, den Suppentag in der Fastenzeit neu in Form eines Pasta-Essens durchzuführen. (flo)