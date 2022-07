«Ränn de Uetliberg» 700 Läuferinnen und Läufer rannten von Uitikon den Üetliberg hoch und wieder zurück Die schnellste Frau war Manuela Menzi aus Esslingen ZH. Bei den Herren siegte Christian Mathys aus Biberist SO.

51 Bilder 51 Bilder Juhui, es ist wieder «Ränn de Uetliberg». Bild: Christian Merz / zvg / WeArePepper

Am Samstag erwartete Laufsport-Fans ein besonderer Höhepunkt. Rund 700 Läuferinnen und Läufer zog es bei bestem Wetter nach Uitikon, um den 10,9 km langen «Ränn de Uetliberg» zu bestreiten. Es war nach 2018 und 2019 die dritte Austragung dieses Events, der unter anderem mit seinen steilen Anstiegen und dem eindrücklichen Panorama begeistert. Der «Ränn de Uetliberg» war dieses Jahr erstmals Teil der ZKB-Zürilauf-Cup-Serie. Und in dieser Serie ist es der einzige Lauf, der abends durchgeführt wird. Start und Ziel befinden sich jeweils bei der Sportanlage Allmend in Uitikon.

Im steilen Gelände kam bei den Frauen Manuela Menzi aus Esslingen (Gemeinde Egg ZH) mit einer Zeit von 47 Minuten, 4 Sekunden und 4 Zehntelsekunden am besten zurecht. Sie siegte mit 31 Sekunden Vorsprung auf Karin Hofer aus Bäretswil ZH und über einer Minute Vorsprung auf Anne König aus Zürich.

Sieger des Dietiker Laufs gewinnt auch Uitiker Lauf

Bei den Männern bewies Christian Mathys aus Biberist SO die strammsten Waden und setzte sich mit einer Zeit von 37 Minuten, 51 Sekunden und 9 Zehntelsekunden deutlich durch. Seare Weldezghi aus Zürich hatte über eine Minute Rückstand und François Chalus aus Epalinges VD über zwei Minuten.

Bei den Juniorinnen und Junioren siegten auf der verkürzten Strecke Maik Litau aus Neuenhof und Rosa Bieri aus Aarau.

Die schnellsten Läuferinnen und Läufer erhielten ihre Wertungspunkte für den Zürilauf-Cup. Bei den Herren sicherte sich Christian Mathys mit seinem bereits sechsten Rennsieg den Gewinn des Zürilauf-Cups 2022. Er hatte schon das erste Rennen der Saison, den Dietiker Neujahrslauf am 9. Januar, für sich entschieden.

Die nächsten und letzten Rennen der Saison finden im September statt. Am 17. September besammelt sich die Laufgemeinschaft für den Greifenseelauf und am 25. September für den Pfäffikersee-Lauf. (deg)