Anfang November ziehen viele Kinder singend und mit leuchtenden Laternen aus geschnitzten Rüben durch die Strassen. Der Räbeliechtli-Umzug ist vielerorts eine geschätzte Tradition, die die kalte Jahreszeit einläutet. In Schlieren ist der Umzug aber kein Grossanlass mehr. Stattdessen führen die einzelnen Schlieremer Schulen seit einigen Jahren ihre eigenen Umzüge separat an verschiedenen Tagen durch.



Gemeinderat Lukas Speck (GLP) will die generationenverbindende Tradition eines grossen Umzugs wiederbeleben: «Der Räbeliechtli-Umzug war schon immer ein besonderes Fest, an dem die Schüler aller Altersstufen zusammen einen nicht kommerziellen Brauch feiern können. Auch die Erwachsenen hatten immer schon Spass daran.» Deshalb gelangte Speck im Dezember 2018 mit einer kleinen Anfrage an den Stadtrat. Er wollte wissen, ob der Stadtrat den Wunsch der Eltern und Anwohner nach einem gemeinsamen Räbeliechtli-Umzug zur Kenntnis genommen habe und ob ein solcher Umzug wieder eingeführt werden könne. Die Antwort des Stadtrats liegt nun vor: Der Wunsch ist ihm bewusst. Bereits 2020 ist wieder ein gemeinsamer Umzug geplant.



Eltern waren gestresst



Bis 2012 führte die Stadt Schlieren jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit zwei grosse Räbeliechtli-Umzüge im Dorf und im Zelgli durch. Der von der Lehrerschaft organisierte und von mehreren Schlieremer Schulen durchgeführte Umzug im Dorf wurde 2012 einer Evaluation unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass das schulische Organisationskomitee die Verantwortung bezüglich Sicherheit nicht mehr tragen konnte. Die grosse Menschenmenge sei auch für die Eltern stressig gewesen, da sie Probleme hatten, ihre Kinder zu finden. Einzelne Schülerinnen und Schüler seien in Panik geraten.

Laut der Stadtpolizei kam es zudem zu einem Stau und einer Störung der Buslinie auf der Verkehrsachse Uitikon-Schlieren, weil der Umzug zu lang war.

Dies führte dazu, dass im Jahr darauf die langjährige Tradition unterbrochen wurde: Seit 2013 organisieren die einzelnen Schlieremer Schulen eigene Umzüge, die an verschiedenen Tagen und in kleinerem Rahmen stattfinden.



Schlieren hat sich verändert



Im gleichen Jahr äusserten sich die Schulpflege und die Schulen positiv zur dezentralen Durchführung der Räbeliechtli-Umzüge. Dies zeigte die Antwort des Stadtrats auf eine kleine Anfrage des damaligen Gemeinderats Reto Bär (EVP). Mittlerweile hat sich die Lage aber geändert. Gemeinderat Speck schreibt in seiner kleinen Anfrage dazu: «Viele Schulen in Schlieren werden von neuen Schulleitern geführt. Die Vorstandsmitglieder der Elternforen aller Schulhäuser haben sich einstimmig für eine Wiedereinführung des gemeinsamen Räbeliechtli-Umzugs ausgesprochen.» Auch die Stadt habe sich in der Zeit verändert: Nebst dem Schulhaus Reitmen und anderen Neubauten werden ständig neue Quartiere erschlossen.



Ausserdem könne eine alternative Route benutzt werden, sodass keine Strasse gesperrt werden müsse: «Es würde auch eine Fussgängerzone beispielsweise vom Schulhaus Reitmen bis zum neuen Kindergarten in der Brandstrasse oder dem Zelgli reichen. Der Stadtrat wird merken, dass es sehr wohl möglich und bereichernd ist, einen gemeinsamen Räbeliechtli-Umzug als wiederkehrende Tradition in Schlieren einzuführen», sagt Speck.



Die Tradition kehrt zurück



«Die Stadt beabsichtigt, 2020 einen gemeinsamen Räbeliechtli-Umzug in Zusammenarbeit mit dem Verein Event Schlieren durchzuführen», schreibt der Stadtrat in seiner Antwort. Der Verein Event Schlieren sorgt in erster Linie für die Durchführung des Schlierefäschts, arbeitet aber auch für andere Veranstaltungen mit der Stadt zusammen. Speck ist zufrieden: «Die Antwort des Stadtrats freut mich, obwohl ich gehofft habe, es wäre schon dieses Jahr so weit. Es ist lange genug her, dass Schlieren einen gemeinsamen Umzug hatte.»