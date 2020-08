Quartierfest abgesagt wegen Corona – fallen jetzt sogar alle Anlässe der Stadt aus?

«Die Stadt Dietikon sagt aufgrund steigender Covid-19-Fallzahlen sämtliche öffentliche Events dieses Jahr ab», heisst es in der E-Mail aus dem Umfeld der Stadtverwaltung. Die Stadt Dietikon will diese Information gegenüber der «Limmattaler Zeitung» zwar noch nicht bestätigen. Genausowenig dementiert sie die Info aber. «Wir sind daran eine Medienmitteilung zum Thema vorzubereiten», teilt die Stadt auf Anfrage mit. Bereits auf ihrer Website veröffentlicht hat die Stadt die Absage des Quartierfests im Gjuch am 3. September.

Der Dietiker Veranstaltungskalender enthält zahlreiche Anlässe, die von der Stadt mitorganisiert oder unterstützt werden. Wie viele werden nun abgesagt? Die Frage muss vorerst offen bleiben. Klar ist: Die Stadt Dietikon ist in Sachen Corona auf der Hut. «Die neue Lockerheit ist gefährlich», sagte Stadtrat Heinz Illi (EVP) Mitte August gegenüber der «Limmattaler Zeitung». Illi leitet die Gemeindeführungsorganisation (GFO). Diese ist sozusagen der Corona-Sonderstab der Stadt Dietikon.

Muss nun die Gemeindeführungsorganisation (GFO) noch genau bestimmen, was abgesagt wird und was nicht? Beispiel: Am 3. September steht eine Sitzung des Dietiker Parlaments an. Zudem soll die traditionelle Konstituierungsfeier dann nachgeholt werden, die im März wegen Corona ausfallen musste. Der höchste Dietiker, Gabriele Olivieri (CVP), konnte anders als seine Vorgänger seine Wahl zum Gemeinderatspräsidenten nicht gross feiern. Wird die Feier nun erneut abgesagt? Was ist mit den Anlässen im Chrüzacher und im Gleis 21? Es droht ein Kahlschlag im Dietiker Veranstaltungskalender. Zumindest bis die Stadt Genaueres mitteilt.

Bereits gestern hatte die Gemeinde Oberengstringen mitgeteilt, dass sie ihr viertägiges Dorfplatzfest absagt, das morgen Donnerstag hätte starten sollen. Damit tritt auch die Bachelorette und Schlagersängerin Chanelle Wyrsch nicht im Dorf auf. Auch private Fest-Organisatoren sagen ihre Anlässe ab: So hat zum Beispiel die Trychlergruppe Dietikon ihre beliebte Chalä-Chilbi abgesagt.