Die WM im Limmattal WM-Burger im «Maori» und Fondue in der Zeus-Bar: An diesen Orten können Fans die Fussball-WM mitverfolgen In verschiedenen Limmattaler Beizen wird die Weltmeisterschaft live übertragen. Allerdings verunsichert die Debatte um Gastgeber Katar einige Wirte.

Grosse Emotionen: In verschiedenen Limmattaler Beizen sollen die Fussballfans auf ihre Kosten kommen. Bild: Donato Caspari

Die Fussballweltmeisterschaft zieht in diversen Limmattaler Lokalen ein. Eine nicht abschliessende Übersicht zeigt, an welchen Orten man die Fussballspiele in Katar mitverfolgen kann.

Dietikon kommt ins WM-Fieber

Im Kulturhaus Gleis 21 in Dietikon werden alle Schweizer Spiele und Ausscheidungsspiele der WM eintrittsfrei auf einer grossen LED-Wand im Wintergarten übertragen. Dort gibt es auch Raclette, Fondue und Glühwein. Eine Anmeldung sei empfehlenswert, wenn man sich einen der 120 Plätze sichern wolle, sagt Geschäftsführer Michael Minder.

Auch in der Zeus-Bar kommen die Fussballfans auf ihre Kosten. Während der WM steht zusätzlich Fondue und Raclette auf der Menukarte der Dietiker Kultbar. Diese müssen die Gäste jedoch im Vorfeld bestellen. Zeus-Wirt Stefan Schmucki erwartet besonders bei den Schweizer Spielen viele Gäste. Bei den restlichen Spielen sei die Nachfrage unsicher. «Die kalte Jahreszeit und die politischen Diskussionen um Katar sind ein Nachteil für die diesjährige WM», sagt er.

Im «The Willow Yard Pub» am Rapidplatz in Dietikon werden ebenfalls alle Spiele übertragen. Lokalbetreiberin Ina Markwart empfiehlt eine Reservation im Vorfeld, da besonders bei grossen Gruppen die rund 200 Plätze in der Bar schnell knapp werden könnten. Markwart erwartet an den Spielen der Schweiz sowie von England und Wales besonders viele Gäste. Neben den normalen Gerichten können die Gäste WM-Burger bestellen. Auch am nur wenige Meter entfernten Limmatzauber auf dem Rapidplatz geht die WM nicht spurlos vorbei: Alle Schweizer Spiele werden in der Fonduestube übertragen.

Im Tennisclub Schlieren läuft während der WM Fussball

Für einmal wird der Tennisclub Schlieren im Unterrohr zum Ort für Fussballbegeisterte. Denn alle WM-Spiele werden eintrittsfrei in einem gewärmten Zelt auf dem Vorplatz des Restaurants Breakpoint auf der Tennisanlage gezeigt. Dafür werde von den Fans erwartet, dass sie sich an der Bar im Zelt mit Getränken und Essen eindecken, sagt Daniel Paunovic, Organisator des Anlasses. «Es wird sicher Bratwürste, Cervelat, Hamburger, Pommes geben und natürlich werden Cevapcici nicht fehlen.» Platz habe es genug, sodass man sich nicht vorab anmelden müsse.

Auch im Restaurant Maori wird WM-Stimmung aufkommen. Mit einem speziell kreierten WM-Burger in der Hand können die Gäste alle Spiele mitverfolgen. «Wir wissen aber noch nicht genau, wie sehr wir ausgebucht sein werden, da die WM so umstritten ist», sagt Maori-Geschäftsführer Silvan Leemann.

In Oberengstringen wird die WM im Café und in der Yakin-Arena gezeigt

Carmela Rossi, Wirtin des Cafés Bella Strega in Oberengstringen, kaufte für die Fussballweltmeisterschaft extra neue Bildschirme. So sollen die Gäste während der WM alle Spiele mitverfolgen können. Nicht zuletzt darf die WM natürlich auch in der Yakin-Arena nicht fehlen. Im Bistro mit rund 60 Plätzen können Gäste zu den regulären Öffnungszeiten die WM-Spiele an den Bildschirmen mitverfolgen. Geschäftsführer Süha Demokan erwartet besonders an den Schweizer Spielen viele Gäste. «Wir sind alle für die Schweiz», sagt er. Das überrascht nicht, denn hinter dem Projekt steckt Hakan Yakin, der Bruder von Nati-Trainer Murat Yakin. Beide wohnen selbst in der Region.