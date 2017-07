Schlieren steht viel besser da

«Zum Vergleich: Im gesamten Kanton Zürich sind es aktuell 650 Schüler auf 100 Prozent, in der Region Süd 632 auf 100 Prozent. In Urdorf sind es zum Beispiel 714, in Oberengstringen 746, in Horgen 716, in Adliswil 648 und in Schlieren gar nur 456, den Kindergarten aber jeweils mitgerechnet. Und in Schwamendingen sind es 600 Schüler. Das sind also 194 bis 484 Schüler weniger auf 100 Prozent als in Dietikon», so Hess.

Damit die Schülersozialarbeit in Dietikon zumindest den kantonalen Durchschnitt von 650 Schülern (Kindergarten bis Sekundarstufe) auf 100 Stellenprozente erreicht, wäre eine Erhöhung um rund 130 auf insgesamt 320 Stellenprozente nötig, zieht Hess sein Fazit.

Zu berücksichtigen sei dabei aber auch die Art der Schülerschaft. «Ihre Zusammensetzung ist sehr heterogen. Prekäre Fälle, welche mehr Ressourcen benötigen, sind in Dietikon häufiger als andernorts.» Die Ausländerquote betrage 47 Prozent, die höchste im Kanton vor Schlieren mit 46 Prozent. Beim Sozialindex für Schulgemeinden liege Dietikon bei 14 Prozent (Platz 3 hinter Schwamendingen und Zürich Limmattal).

Die Lehrpersonen müssten ausserdem auch immer mehr erzieherische Aufgaben übernehmen, für die sie ungenügend ausgebildet und somit auf fachliche Unterstützung angewiesen sind, so Hess. Auch die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen bleibe auf der Strecke. Hess weiss, wovon er spricht. Er unterrichte in der Schuleinheit Zentral die Oberstufenklassen.