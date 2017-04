Frau Bürgin, seit einem Jahr präsidieren Sie den Dachverband der Schweizerischen Gemeinnützigen Frauen (SGF) mit eindrücklichen 42 000 Mitgliedern. Was sind die Haupttätigkeiten der angeschlossenen Frauenvereine wie jenem in Schlieren?

Béatrice Bürgin: Es ist die Freiwilligenarbeit. Ohne diese wäre der Staat komplett überfordert. Erst diese Woche war ich an einer Generalversammlung einer Sektion in der Ostschweiz, wo die Mitglieder ein Kaffee im Alterszentrum führen, das 365 Tage im Jahr geöffnet ist. Müssten die Arbeitsstunden dafür entlöhnt werden, wäre dieser Treff undenkbar.

Dabei wurden viele Aufgaben, welchen sich der SGF bei seiner Gründung 1888 annahm, wie etwa Wohltätigkeit und Bildung, mit der Zeit verstaatlicht.

Das stimmt. Bald müssen wir unser letztes Berufsbildungszentrum im aargauischen Niederlenz schliessen. Dort werden etwa Floristinnen und Bekleidungsgestalterinnen ausgebildet. Der Kanton stellt nun seine finanzielle Unterstützung ein. Inzwischen ist die Ausbildung eine staatliche Angelegenheit, und es ist ein Stück weit auch schön, dass es kein Angebot speziell für Mädchen braucht, welchen die Möglichkeit auf eine Ausbildung fehlt.

Sie bieten im SGF auch Weiterbildungskurse an. Etwa wie man einen Verein möglichst effizient führt.

Das braucht es. Einige Sektionen haben Hunderte von Mitgliedern, entsprechen bezüglich der Grösse und der wahrgenommenen Aufgaben also einem mittelgrossen Unternehmen. Doch im Unterschied zu einem Unternehmen erhalten Vereinsmitglieder keinen Lohn. Um ein solches Schiff zu führen, braucht es also viel Fingerspitzengefühl und ein grosses Fachwissen. Solche Angebote sind für manche Frauen auch ein Anreiz, denn so können sie sich weiterbilden.

Viele Vereine beklagen Mitgliederschwund. Auch Sie?

Auch wir haben in den vergangenen Jahren Mitglieder eingebüsst.