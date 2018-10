Viel neues im Uitiker Wald. 1840 wurde die Holzkorporation, der heute rund 75 Hektaren Wald auf Gemeindegebiet gehören, gegründet. Dieses Jahr fusionierte sie mit ihrer Schwesterkorporation Ringlikon, die über 25 Hektaren verfügt. Präsident Hans Gut nennt dies ein Jahrhundertereignis für die Korporation, aber auch für die Gemeinde. Denn rund 90 Prozent des Waldes in Uitikon sind nun im Besitz einer Korporation.

Herr Gut, warum fusionieren die beiden Holzkorporationen gerade jetzt?

Hans Gut: Sie wurden unabhängig voneinander gegründet und funktionieren gut. Hin und wieder wurden Fusionsbestrebungen unternommen, doch diese scheiterten. So kam die Uitiker Korporation durch Landverkäufe zu grossem Vermögen, jene aus Ringlikon hingegen nicht. Vor einem Jahr dann kam von der Korporation Ringlikon wieder die Idee einer Fusion auf, da sie so besser für die Zukunft aufgestellt wäre. Doch die unterschiedlichen Verhältnisse in Sachen Waldbestand, Grösse der Parzellen und finanzielles Polster stellten zuerst ein Problem dar.

Wie lösten Sie dieses?

Es kristallisierte sich eine simple Lösung heraus. Bei der Korporation Ringlikon tauschten die Teilhaber ihre Teilrechte so ab, dass diese gleich viel Fläche wie jene aus Uitikon hatten. Die Korporation Uitikon brachte daraufhin denselben Wert in die neue Korporation Uitikon ein wie jene aus Ringlikon. Die Differenz wird ausbezahlt. Die wirtschaftlichen Vorteile dieser Fusion sind immens.

Das heisst?

Es braucht nicht mehr zwei Verwaltungen. Nun können diese verschmelzen. Da wir keine Festangestellten beschäftigen, kommt es zu keinen Entlassungen. Den Wald unterhalten unser Forstbetrieb sowie professionelle Unternehmen in unserem Auftrag. Auch hier lässt sich durch Synergien Geld sparen.

Sind hier weitere Fusionen mit umliegenden Waldbesitzern geplant?

Die Zusammenarbeit mit den Korporationen von Schlieren, Birmensdorf, Urdorf und Aesch ist bereits heute sehr eng. Wir betreiben etwa einen gemeinsamen Forstbetrieb. Ich glaube jedoch nicht, dass es in naher Zukunft zu Fusionen von Korporationen über die Gemeindegrenze hinaus kommen wird.