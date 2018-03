Der Beruf veränderte sich

Die Digitalisierung und Umwälzung der Berufe habe zu Leistungsdruck geführt, sagt Heidi Keller. Es gehe heute nicht mehr darum, Dienstleistungen anzubieten und den Kunden zufrieden zu machen, sondern darum, auch Gewinn zu generieren.

Durch die Digitalisierung hätten sie immer weniger Kontakt mit den Kunden gehabt. «Heute geht es nur noch darum, zu verkaufen», sagt Heidi Keller. «So macht es weniger Spass», fügt Martin Keller nickend hinzu. Aus Spargründen wurden auch Angestellte entlassen. Am Ende war nur noch das Posthalter-Ehepaar da. «Früher ging man zusammen mit den Arbeitskollegen in den Feierabend, ging essen oder feierte zusammen einen Geburtstag», sagt Heidi Keller. Die Teams seien auseinandergefallen.

Jedoch gäbe es mehr positive als negative Erinnerungen an den Beruf. «Wir haben alle Dienstleistungen angeboten, haben die Kunden bedient und ihnen zugehört», sagt Heidi Keller zufrieden. Weil sie viele Dienstleistungen anboten, seien viele Leute gerne zu ihnen gegangen. So hätten etwa Kunden aus anderen Orten ihre Filiale aufgesucht. Jeder kannte sich in Weiningen. Es sei auch viel persönlicher gewesen als in anderen Filialen, wo alles einfach schnell gehen müsse, so Heidi Keller. Sei bei der Arbeit einmal ein Fehler unterlaufen, wurde dieser von allen schnell verziehen, fügt Martin Keller an.

«Unser Abschiedsapéro war traurig, aber auch einer der schönsten Momente. Wir konnten die Wertschätzung, die wir die Jahre über bekommen haben, nochmals spüren», sagt Heidi Keller. Nach beinahe 50 Jahren Arbeit bei der Post verabschiedete sich das Posthalter-Ehepaar zufrieden von seinem Beruf. «Ich habe diesen Beruf geliebt», sagt Heidi Keller.