Die Post hatte im September 2017 kommuniziert, dass sie ihre Filiale Schlieren an den Bahnhof verlegt. Unterdessen konnte der Zeitplan für den Umzug präzisiert werden: Die Post wird den neuen Standort an der Güterstrasse 10 bereits im November 2018 beziehen. Rund ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant, wie die Post mitteilt. «Der Vermieter kann die Räumlichkeiten schon früher zur Verfügung stellen. Somit haben wir die Chance ergriffen und ziehen nun schon ein halbes Jahr früher als geplant um», wie Markus Werner, Verantwortlicher regionale Kommunikation Nord, sagt.

Neu steht ein My Post 24-Automat zur Verfügung

Den Kunden stehen am neuen Standort weiterhin ein Postomat und ein Postfachangebot zur Verfügung. Ausserdem wird ein My Post 24-Automat installiert, der es den Kunden ermöglicht, Pakete rund um die Uhr aufzugeben und abzuholen. My Post 24-Automaten gibt es bereits an über 100 Standorten der Schweiz.