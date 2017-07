Ernst Karbe aus Unterengstringen sind solche Blumenfelder nämlich ein Dorn im Auge. «Die Bienen haben von solchen Sonnenblumen nichts. Sie fliegen sie an und merken dann, dass es weder Pollen noch Nektar zu holen gibt», sagt der Imker. Das sei nur schwer mitanzusehen, zumal Wild- und Honig-Bienen entscheidend zum Erhalt vieler Pflanzen beitragen würden. «Diese wiederum werden von anderen Tieren als Lebensraum oder Nahrungsquelle genutzt», so Karbe. Auch für den Menschen ist die Bestäubung von grosser Bedeutung: So können die meisten Nutzpflanzen, etwa Äpfel, nur dann Früchte tragen, wenn ihre Blüten zuvor bestäubt wurden.

«Wildbienen werden verhungern»

Schnittblumen ohne Pollen zu züchten sei gegen die Natur, so Karbe. Gerade im Juli sei es wichtig, dass es richtige Sonnenblumen gibt, die die Bienenvölker mit Nahrung versorgten. Denn im Sommer gebe es ohnehin schon weniger Blüten als im Frühling. Ein zweites solches Feld, auf welchem ebenfalls pollenfreie Sonnenblumen zu pflücken sind, befindet sich in Schlieren nach der grossen Ampel in Richtung Unterengstringen. Auch hier konnte Karbe schon beobachten, wie Bienen die Blüten angesteuert haben, um dann enttäuscht zu werden.