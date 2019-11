Polizeieinsatz in Albisrieden — Toter Mann in Hotel im Kreis 9 aufgefunden

Die Stadtpolizei Zürich wurde am Freitag in ein Hotelzimmer am Letzigraben 154 gerufen. Dort trafen die Polizisten auf einen leblosen Mann. Schutz & Rettung Zürich konnte nur noch den Tod des zurzeit nicht einwandfrei identifizierten Mannes feststellen. Aufgrund ersten Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft, Polizei und Ärzten des Instituts für Rechtsmedizin muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden.

Der Letzigraben ist zwischen dem Hubertusplatz und der Fellenbergstrasse für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt, bis die polizeilichen Abklärungen und die Spurensicherung abgeschlossen sind.

Zeugenaufruf:

Personen, die am Freitag, 1. November 2019, im Bereich des Letzigrabens und der Fellenbergstrasse ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich unter der Telefonnummer 044 247 22 11 zu melden.