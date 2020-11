Plakate und Flyer gegen das «Haus der Bevölkerung» – Dietiker entscheiden an der Urne

Alle anderen Parteien sprechen sich hingegen klar für die Vorlage aus, über die am 29. November an der Urne befunden wird. Die SVP weist darauf hin, dass eine Sanierung der Liegenschaft ohnehin anstehen würde, um sie zu erhalten. Dies würde rund 1,3 Millionen Franken kosten, ohne dass «die Bevölkerung einen Mehrwert hätte». Es handle sich um ein gelungenes Projekt, das dem Stadtbild guttun wird.

Der Stadtrat spreche von einem «Haus der Bevölkerung». Davon gebe es aber in Dietikon mehr als zwei Dutzend: mehrere Gastronomiebetriebe mit Sälen, Stadthalle, Stadtkeller, Gemeinderatssaal, Gleis 21, eine Mehrzweckhalle, zehn Turnhallen, fünf Singsäle, drei Pfarreizentren, Wassergartensaal, Chrüzacher und weitere. «Wir leben seit bald einem Jahr in einer Pandemie mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Konsequenzen», hält die FDP-Fraktion weiter fest. «Es ist daher eine unsensible und unempathische Absicht des Stadtrates, in dieser schwierigen Zeit mehr als vier Millionen Franken für etwas auszugeben, das bereits im Übermass vorhanden ist.» Die Sanierung der Zehntenscheune sei aus heutiger Sicht abzulehnen und eine sinnstiftende Nutzung für das Gebäude zu suchen.

Denn in der Ratsdebatte hatte sich die FDP-Fraktion gegen das Projekt ausgesprochen. Ob die Partei diese Haltung bestätigt, wird sich am Mittwoch, 18. November, zeigen, wenn die Mitglieder die definitive Parole fassen werden. Es werde eine alte Scheune renoviert, ohne dass ein klarer Zweck ersichtlich sei, lautete ein Argument der FDP-Fraktion.

Ein erstes Umbauprojekt mit Kosten von 5,9 Millionen Franken stiess bei seiner Präsentation und auch bei der Vorberatung in der Rechnungsprüfungskommission des Gemeinderates auf Kritik. In der Folge wurde eine reduzierte Variante mit Kosten von 4,8 Millionen Franken ausgearbeitet, über die nun abgestimmt wird.

Die Zehntenscheune im ehemaligen Dietiker Dorfkern geht in ihren Ursprüngen bis in die Zeit um 1600 zurück. Sie befindet sich heute im Besitz der Stadt und wird seit Jahren als möglicher Veranstaltungsraum gehandelt. Der Stadtrat entschied sich im März 2016 mit dem Raumkonzept Kultur, dass die Scheune als «Haus der Bevölkerung» genutzt werden soll.

Unumstritten ist das Projekt auch bei der EVP; deren Mitglieder haben sich in einer Umfrage einstimmig dafür ausgesprochen. «Wir sind überzeugt, dass eine renovierte Zehntenscheune für Dietikon einen grossen und schönen Mehrwert darstellt», sagt Parteipräsidentin Christiane Ilg-Lutz. Anders als die FDP spricht die EVP von einem knappen Raumangebot in der Stadt: «Der Kultur- und Quartiertreff ‹Gleis21› ist oft zu klein, die Stadthalle zu gross, und die beiden Kirchgemeindehäuser sind sehr gut ausgelastet.» Die Zehntenscheune als neue Mehrzweckhalle sei ideal sowohl für Vereine und Private als auch für Firmen.

Die vorgesehene Nutzung der Liegenschaft soll sich am Bestand orientieren. So wird das Gebäude nach dem Umbau über das grosse, imposante Scheunentor gegenüber der Krone betreten. In der Tenne sollen Foyer, Garderobe und Bar mit Kasse eingerichtet werden, im Dachgeschoss der Saal mit einer mobilen Bühne. In der Zehntenscheune entstehe so «ein neuer Mehrzweckraum für die gesamte Bevölkerung», schreibt der Stadtrat. «Mit rund 150 Sitzplätzen bietet der Saal viele Möglichkeiten.» Er könne für Ausstellungen oder Tanzveranstaltungen genutzt werden, er könne aber auch mit Tischen und Stühlen für Bankette mö­bliert sein. Bei einer Annahme des Kredits von 4,8 Millionen für die Sanierung und den Umbau der Zehntenscheue soll das «Haus der Bevölkerung» 2023 oder 2024 eröffnet werden. (og)