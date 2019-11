«Pippi Langstrumpf» beim Familienkonzert des Collegium Musicum Urdorf

Über hundert Kinder sassen am Sonntagnachmittag gespannt vor der Bühne in der neuen reformierten Kirche Urdorf auf bunten Kissen. Das Collegium Musicum Urdorf (CMU) präsentierte an seinem Familienkonzert unter der Leitung von Pascal Druey Musik und Geschichten aus dem hohen Norden. Die Brüder Pär und Torbjörn Näsbom spielten gemeinsam mit dem CMU auf N ickelharfe und Geige heitere Volksmusik sowie eigene Kompositionen und Arrangements. Dazu erzählte der Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart aus Dietikon bekannte und weniger bekannte Geschichten von Astrid Lindgren.

«Turmalinen» hiess das erste Stück, das von musikalisch kostbaren Steinen berichtet. Dann erzählte Müller-Drossaart die spannende Geschichte von «Karlsson auf dem Dach» von Astrid Lindgren. Zwischen den einzelnen Musikstücken, etwa der schwedischen Nationalhymne oder dem dänischen «Anitras Tanz» aus «Peer Gynt», folgten weitere Lindgren-Erzählungen. Die Kinderbuchgeschichten sind eine eindrückliche Kombination aus Fröhlichkeit, gesundem Menschenverstand, Witz und einer winzigen Spur von Melancholie.