Mit im Gepäck hat sie ein grösseres Projekt: ihre Dissertation. Darin geht es um den französischen Humanisten, Philosophen und Theologen Sebastian Castellio (geboren 1515 in Savoyen, gestorben 1563 in Basel). Als einer der ersten Theologen befasste er sich mit einer Theorie der religiösen und allgemeinen geistigen Toleranz. «Eine sehr aktuelle Fragestellung: Was bedeutet es, in Frieden mit anderen zu leben ohne Gewalt, aber auch nicht in Gleichgültigkeit?» Fanatismus entwickle sich immer in der Isolation. «Hier sehe ich eine wichtige Aufgabe der Kirche, diese Isolation zu durchbrechen.»

Aus Liebe zur Kirchengeschichte

Den Doktortitel will Willemien Lammers, die in Amsterdam studiert hat, nicht aus Ehrgeiz oder wegen eines angestrebten Karriereschrittes erlangen. «Ich schreibe die Arbeit aus Liebe zum Studium und der Kirchengeschichte, und weil mich das Thema fasziniert. Ausserdem will ich im Hirni beweglich bleiben», erklärt sie. Noch liege die Dissertation aber «still und leidend» in den Zügelkisten. Es sei «ein Ei, das noch gelegt werden muss». Ob das nicht eher eine Aufgabe für den Ruhestand wäre? Vehement wehrt sie ab: «Nein, so lange will ich das nicht hinziehen. Ausserdem bin ich ein Arbeitstier.»

Es verwundert nicht, dass die Briefe des Apostels Paulus, des ersten theologischen Intellektuellen der Kirchengeschichte, zu ihren Lieblingsstellen in der Bibel gehören. Spannend seien sie, aber auch zum Widerspruch reizend. Als besonders tröstend erlebt sie die Geschichte von Elia am Berg Karmel, wo Gott dem Propheten in einem Windhauch begegnet. «Auch wenn wir Reformierten es nüchtern und schlicht mögen, bin ich dennoch überzeugt von Gottes Gegenwart, die ich manchmal sogar fast körperlich spüren kann. Das ist wohltuend, spendet Mut, Kraft und Freude.» Auf die Frage «Wo ist Gott?» sage sie immer «ganz nah», man müsse nur auf die Stimme seines Herzens hören und sich Gott öffnen.